Los veterinarios lo tienen claro: este es el error más común al intentar refrescar a tu perro en verano

Las altas temperaturas golpean con más fuerza que nunca. Mini ventiladores portátiles, abanicos y mucho aire acondicionado marcan el día a día de la mayoría de españoles que tratan de sobrevivir a las persistentes jornadas de altas temperaturas.

Sin embargo, en muchas ocasiones, olvidamos que los animales también sufren las graves consecuncias del cambio climático. Muchos dueños tienden a aliviar el calor a golpe de mangerazos o baños refrescantes; los expertos consideran que esta práctica puede no ser tan beneficiosa y refrescante como parece.

Recomendación de los expertos

Si algo caracteriza a María Vetican en sus redes sociales es por brindar infinitud de consejos a su comunidad digital sobre cómo mejorar la calidad de vida de sus mascotas. La veterinaria y creadora de contenido, ya cuenta con una red de más de medio millón de seguidores y, si algo ha llamado especialmente la atención a sus "followers", han sido varios tips sobre cómo ayudar a combatir las jornadas más calurosas a los auténticos reyes de la casa.

Una práctica muy común es recurrir al famoso "manguerazo". Los dueños, lejos de querer perjudicar al animal, tienden en muchas ocasiones a refrescar al perro con un baño de agua fría. Esta práctica puede derivar en ciertas contraindicaciones y acarrear graves consecuencias para su salud.

Aunque es cierto que la veterinaria recomienda mojar la zona de "cuello, axilas, barriga, ingles y patas", incide en que no se debe aplicar el agua en "la zona del lomo para que no se sobrecaliente ese agua que quede atrapado en el pelo". En resumen, el perro disfrutará de unos pocos instantes de frescor, pero una vez hayan transcurrido unos minutos, el calor volverá a apoderarse de él tras quedar atrapado en la zona húmeda del pelaje.

En la misma lína incide la veterinaria Laura García en su artículo "Refrescar a tu perro con agua fría cuando tiene calor: el error que puede poner en riesgo su vida", para experto animal. La especialista explica que, una vez se aplica agua muy fría sobre el canino," se produce una vasoconstricción o contracción brusca de los vasos sanguíneos cutáneos, haciendo que el calor interno quede atrapado y dificultando su liberación al exterior". Un proceso que puede desembocar incluso en un golpe de estrés o, en el peor de los casos, un estado de shock en perros especialmente vulnerables.