Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la lámpara de mesa LED recargable más potente y barata del mercado: disponible por 12,99 euros

Lidl vuelve a ampliar su catálogo de iluminación con una oferta que combina diseño, funcionalidad y un precio muy competitivo. Se trata de la lámpara de mesa LED recargable por solo 12,99 euros, un modelo inalámbrico que destaca por su intensidad regulable mediante control táctil y su protección frente a las salpicaduras de agua.

¿Qué ofrece?

Uno de los principales atractivos de esta lámpara es que funciona sin cables, gracias a su batería de iones de litio integrada, lo que permite colocarla cómodamente sobre mesas de comedor, escritorios, terrazas o balcones sin depender de un enchufe.

Además, incorpora una función de atenuación táctil, que permite ajustar la intensidad de la luz de forma continua con un simple toque.

Diseño moderno y luz cálida

La lámpara ofrece una luz LED de color blanco cálido, diseñada para crear un ambiente agradable sin deslumbrar, siendo una opción ideal tanto para el interior de la vivienda como para cenas o reuniones al aire libre.

Otro de sus puntos fuertes es que tanto la batería como el módulo LED son intercambiables, una característica que contribuye a prolongar la vida útil del producto.

Pensada para el uso diario

El modelo cuenta con protección IP44 frente a salpicaduras de agua, por lo que puede utilizarse en espacios exteriores cubiertos con mayor tranquilidad.

También incorpora un interruptor central de encendido y apagado, pensado para optimizar la duración de la batería, e incluye un cable de carga USB para facilitar su recarga.

Lámpara LED recargable. / Lidl

Alta demanda

La combinación de funcionamiento inalámbrico, intensidad regulable mediante control táctil, protección IP44 y un precio de solo 12,99 euros convierte a esta lámpara de mesa LED recargable en uno de los productos con más posibilidades de agotarse en Lidl desde mañana. Pincha aquí y consigue la tuya ya mismo.