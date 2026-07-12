Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el carro de la compra con función térmica y amplio espacio de almacenamiento: ideal para conservar los alimentos refrigerados de forma segura

Lidl vuelve a lanzar una oferta pensada para hacer más cómodas las compras del día a día. Se trata del carrito de la compra con función de enfriamiento por solo 18,99 euros, un modelo que destaca por su gran capacidad, su compartimento isotérmico y su diseño plegable para ocupar el mínimo espacio.

¿Qué ofrece?

Uno de los principales atractivos de este carrito es su gran compartimento principal aislado de 40 litros, diseñado para ayudar a mantener frescos los alimentos refrigerados y congelados durante el trayecto desde el supermercado hasta casa. Gracias a su aislamiento térmico, resulta ideal para transportar productos como lácteos, carne, pescado, bebidas o helados, especialmente durante los meses en los que las altas temperaturas golpean con más fuerza que nunca.

El carrito incorpora ruedas dobles de suave rodadura, que facilitan el desplazamiento incluso cuando va completamente cargado. Además, dispone de un asa telescópica extensible hasta 100 centímetros, que puede ajustarse con solo pulsar un botón para favorecer una postura más cómoda y reducir el esfuerzo al transportar la compra.

Diseño práctico y fácil de guardar

Otro de sus puntos fuertes es que cuenta con patas desplegables, que permiten mantener el carrito estable mientras se carga o descarga. También incorpora asas laterales reforzadas para levantarlo con facilidad y una cremallera YKK de alta calidad, pensada para ofrecer una mayor resistencia al uso diario.

Cuando no se utiliza, puede plegarse por completo, ocupando muy poco espacio y facilitando su almacenamiento en casa o en el maletero del coche.

Carrito de la compra. / Lidl

Alta demanda

La combinación de calidad, funcionalidad y precio imbatible convierte a este carrito de la compra en uno de los productos con más posibilidades de agotarse en Lidl desde mañana. Todo apunta a que muchos clientes acudirán a las tiendas para hacerse con un accesorio práctico que facilita el transporte de la compra y ayuda a conservar los alimentos frescos durante más tiempo. Pincha aquí y consigue el tuyo ya mismo.