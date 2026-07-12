Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la plancha de pelo que garantiza los mejores resultados: está disponible por menos de 15 euros

Lidl vuelve a apostar por los pequeños aparatos de cuidado personal con una oferta que promete despertar el interés de quienes buscan un peinado de peluquería sin hacer sufrir a la cartera. Se trata de la plancha de pelo Remington Ceramic Slim por solo 12,99 euros, un modelo que destaca por su revestimiento de cerámica y turmalina, diseñado para conseguir un cabello más brillante y reducir la electricidad estática.

¿Qué ofrece?

Uno de los principales atractivos de esta plancha es su revestimiento de iones de cerámica y turmalina, que favorece una distribución uniforme del calor y ayuda a conseguir un acabado más suave y brillante, reduciendo al mismo tiempo el encrespamiento y la carga estática del cabello. Además, alcanza una temperatura de entre 180 y 220 grados, adaptándose a distintos tipos de cabello y necesidades de peinado.

La plancha incorpora placas extra largas montadas sobre resortes, diseñadas para ejercer una presión uniforme sobre el cabello y facilitar el alisado en cada pasada. Esta característica permite trabajar mechones más amplios y conseguir un peinado más rápido y homogéneo.

Otro de sus puntos fuertes es su cable de tres metros de longitud, que proporciona una mayor libertad de movimiento durante el peinado y resulta especialmente práctico frente al espejo. Su diseño compacto y ligero facilita tanto el manejo como el almacenamiento cuando no se utiliza.

Plancha de pelo. / Lidl

Alta demanda

La combinación calidad, funcionalidad y precio imbatible convierte a esta plancha de pelo Remington Ceramic Slim en uno de los productos de belleza con más posibilidades de agotarse en Lidl desde mañana. Todo apunta a que muchos clientes acudirán a las tiendas para hacerse con este artículo que promete arrasar en ventas en cuestión de horas. Pincha aquí y compra la tuya ya mismo.