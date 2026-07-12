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Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la plancha de pelo que garantiza los mejores resultados: está disponible por menos de 15 euros

Una oportunidad única que no podrás dejar escapar

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la plancha de pelo que garantiza los mejores resultados: está disponible por menos de 15 euros

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la plancha de pelo que garantiza los mejores resultados: está disponible por menos de 15 euros / Lidl

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Emma Fernández

Lidl vuelve a apostar por los pequeños aparatos de cuidado personal con una oferta que promete despertar el interés de quienes buscan un peinado de peluquería sin hacer sufrir a la cartera. Se trata de la plancha de pelo Remington Ceramic Slim por solo 12,99 euros, un modelo que destaca por su revestimiento de cerámica y turmalina, diseñado para conseguir un cabello más brillante y reducir la electricidad estática.

¿Qué ofrece?

Uno de los principales atractivos de esta plancha es su revestimiento de iones de cerámica y turmalina, que favorece una distribución uniforme del calor y ayuda a conseguir un acabado más suave y brillante, reduciendo al mismo tiempo el encrespamiento y la carga estática del cabello. Además, alcanza una temperatura de entre 180 y 220 grados, adaptándose a distintos tipos de cabello y necesidades de peinado.

La plancha incorpora placas extra largas montadas sobre resortes, diseñadas para ejercer una presión uniforme sobre el cabello y facilitar el alisado en cada pasada. Esta característica permite trabajar mechones más amplios y conseguir un peinado más rápido y homogéneo.

Otro de sus puntos fuertes es su cable de tres metros de longitud, que proporciona una mayor libertad de movimiento durante el peinado y resulta especialmente práctico frente al espejo. Su diseño compacto y ligero facilita tanto el manejo como el almacenamiento cuando no se utiliza.

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Plancha de pelo.

Plancha de pelo. / Lidl

COMPRAR

Alta demanda

La combinación calidad, funcionalidad y precio imbatible convierte a esta plancha de pelo Remington Ceramic Slim en uno de los productos de belleza con más posibilidades de agotarse en Lidl desde mañana. Todo apunta a que muchos clientes acudirán a las tiendas para hacerse con este artículo que promete arrasar en ventas en cuestión de horas. Pincha aquí y compra la tuya ya mismo.

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