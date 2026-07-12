Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la máquina para hacer pasta que garantiza los mejores resultados: con tres rodillos diferentes para espaguetis, fettuccine y lasaña

Lidl vuelve a reforzar su catálogo de hogar con el lanzamiento de una nueva promoción que promete conquistar a los amantes de la comida italiana. Se trata de la máquina para hacer pasta, un dispositivo que reúne las características necesarias para arrasar en ventas en pocas horas.

¿Qué ofrece?

Uno de los principales atractivos de este artículo es su versatilidad; dispone de tres rodillos diferentes para espaguetis, fettuccine y lasaña, lo que amplía el abanico de posibilidades culinarias.

Otro de sus puntos fuertes es su función reguladora del grosor de la masa en 7 niveles, ideal para ajustar la finura según los gustos del consumidor.

Máxima seguridad

Según indica el fabricante, dispone de unos pies antideslizantes, así como un gancho de rosca para fijarla a mesas o encimeras, lo que garantiza que la máquina no sufra daños innecesarios. Además, incluye un manual de instrucciones con sugerencia de recetas; la solución definitiva para elevar el sabor de cada plato.

Máquina para hacer pasta. / LNE

Alta demanda

La combinación de calidad, funcionalidad y un precio de tan solo 14,99 euros apunta a que a partir de mañana se formen largas colas a las puertas de los supermercados Lidl. ¿El objetivo? Conseguir esta máquina para hacer pasta al más puro estilo italiano y que puedes comprar ya mismo pinchando en este enlace.