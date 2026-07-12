Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la gofrera doble que garantiza los mejores resultados: resistente a la abrasión gracias a su alto grado de dureza
Una oportunidad única que no podrás dejar escapar
Lidl vuelve a ampliar su catálogo de pequeños electrodomésticos con una oferta pensada para los amantes de los desayunos y las meriendas caseras. Se trata de la gofrera doble de 1.200 W por solo 19,99 euros, un aparato que destaca por su capacidad para preparar dos gofres con forma de corazón en una sola horneada y por su revestimiento antiadherente de alta resistencia.
¿Qué ofrece?
Uno de los principales atractivos de esta gofrera es que permite elaborar dos gofres al mismo tiempo, reduciendo el tiempo de preparación y facilitando la elaboración de desayunos o postres para toda la familia.
Cada gofre tiene un diámetro aproximado de 16,5 centímetros, un tamaño ideal para servir con fruta, chocolate, nata o cualquier otro acompañamiento.
Cocción uniforme
La gofrera incorpora una placa de cocción de aluminio fundido a presión, diseñada para distribuir el calor de manera uniforme y conseguir un dorado homogéneo.
Además, cuenta con un revestimiento antiadherente ILAG®, resistente a la abrasión, que facilita el desmoldado de los gofres y simplifica la limpieza tras cada uso.
Fácil de utilizar
Otro de sus puntos fuertes es su indicador luminoso de cocción, con luces rojas y verdes que informan del estado del aparato y del momento adecuado para comenzar a cocinar.
También incorpora un recogecables integrado en la base para facilitar su almacenamiento y se entrega con un manual que incluye cinco propuestas de recetas, ofreciendo ideas para sacar el máximo partido al electrodoméstico.
Alta demanda
La combinación de una potencia de 1.200 W, la posibilidad de preparar dos gofres en una sola horneada, el revestimiento antiadherente ILAG® y un precio de solo 19,99 euros convierte a esta gofrera doble en uno de los productos con más posibilidades de agotarse en Lidl desde mañana. Pincha aquí y compra la tuya ya mismo.
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