Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la mochila infantil en forma de animal que promete enamorar a los más pequeños de la casa: con acolchado en la espalda y correas ajustables

Aunque estamos en pleno auge veraniego, la vuelta al cole empieza a resonar en los estantes y librerías. Cuadernillos, lápices, pinturas... cada vez son más los consumidores que anticipan la compra del material escolar. Por ello, Lidl ha vuelto a sorprender con el lanzamiento de una nueva promoción que promete enamorar a los más pequeños de la casa de cara al inicio del nuevo curso.

Se trata de la mochila infantil que está disponible en distintas formas de animales, un artículo que combina comodidad y diversión a precio imbatible: está disponible por tan solo 3,99 euros.

Características

Uno de los principales atractivos de este artículo es su acolchado en la espalda, que incluye correas ajustables en altura y cómodas almohadillas. Una opción que garantiza máximo confort y seguridad cuando el pequeño transporte la mochila de un lugar a otro.

Con respecto al interior, cuenta con un amplio compartimento principal con portabebidas, lo que permite guardar juguetes con organización, transportar bebidas con protección y distribuir el peso.

Otro de sus puntos fuertes es que incluye una práctica etiqueta para el nombre y evitar así, posibles robos o confusiones con el resto de compañeros. Frente a ello, Lidl ha diseñado la mochila con cremallera de marca YKK de alta calidad, que garantiza máxima seguridad y resistencia frente a las roturas.

Mochilas infantiles en forma de animales. / Lidl

Alta demanda

Este artículo se presenta como la solución definitiva para transportar juguetes o material escolar con protección y seguridad. Su adorable diseño animal, hará que los más pequeños no quieran separarse de esta divertida mochila, que se convertirá en su aliado preferido. Por un precio de tan solo 3,99 euros, promete arrasar en ventas. No esperes más y compra la tuya aquí mismo.