Colas kilométricas en Lidl para probar los tubos de sushi más virales de todo Nueva York y que ahora llegan a España: "El arroz es rosa"

Los amantes del sushi están de enhorabuena. Ya no tienen que viajar a Nueva York para probar los famosos tubos de sushi. Han llegado a España de la mano de Lidl y están arrasando.

Se llaman Sushi Pop y soprenden por su formato. Cada tubo de cartón tiene cinco piezas de sushi dentro con su salsa de soja en una botellita. Para comerlo hay que presionarlo por la parte inferior como un palito, como si fuese un helado. Este formato es viral en TikTok y su llegada a Lidl ha casusado tanto furor que no es complicado ver vídeos donde muchos usuarios los prueban y dan su veredicto. También los hay que buscan y buscan en las diferentes tiendas del supermercado para poder hacerse con uno. Se agotan con falcilidad y localizarlos se ha convertido en un reto.

"Está muy bueno, tiene mucha más calidad que un sushi normal de supermercado", comenta Iria Garrido en su cuenta de Instagram. Compró las dos variedades disponibles para mostrarlo a sus seguidores. Y es que esta novedad de Lidl está disponible en dos sabores. Uno con salmon, pepino y queso crema llamado California Roll y otro con verduras, queso crema y pepino, de nombre Futomaki. Cada tubo cuesta 4.20 euros.

"El arroz es rosa"

Por si este formato en tubo no fuese lo suficiente llamativo, la variedad de salmón es de color fucsia. "Qué mono, el arroz es rosa", comenta entusiasmada la Garrido en su vídeo. Sin embargo, se queda con la opción vegetariana.

Quienes lo han probado aseguran que tienen un sabor aceptable y "como experiencia es divertido".

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Los tubos de sushi van camino de convertirse en el alimento estrella del verano. Es un producto fresco para las olas de calor, fácil de comer en cualquier contexto y con un formato novedoso.