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Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el set de cuchillos de cocina que garantiza los mejores cortes: disponible por menos de 5 euros

Una oportunidad única que no podrás dejar escapar

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el set de cuchillos de cocina que garantiza los mejores cortes: disponible por menos de 5 euros

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el set de cuchillos de cocina que garantiza los mejores cortes: disponible por menos de 5 euros / Lidl

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Emma Fernández

Lidl vuelve a revolucionar su sección de hogar con una oferta que promete agotarse en tiempo récord. A partir de mañana, la cadena pondrá a la venta un set de cuchillos de cocina desde 4,99 euros, una promoción que destaca por su relación calidad-precio y que apunta a convertirse en una de las más buscadas de la semana.

Se trata de una colección de cuchillos Premium diseñada para facilitar las tareas de cocina, desde pelar frutas y verduras hasta cortar carne o picar alimentos con precisión.

¿Qué ofrece?

Uno de los principales atractivos de esta promoción es la calidad de sus hojas, diseñadas para ofrecer un afilado duradero y un manejo cómodo gracias a su mango ergonómico. Además, todos los modelos son aptos para lavavajillas y cumplen con la norma EN ISO 8442-1.

Entre las opciones disponibles se encuentra un juego de dos cuchillos de cocina, con una hoja de 12,5 centímetros para uso general y otra de 9 centímetros especialmente indicada para pelar y preparar frutas y verduras.

La colección también incluye un cuchillo de chef con hoja curvada de 20 centímetros, ideal para trinchar, cortar y picar; un cuchillo Santoku de inspiración japonesa con hoja de 17,5 centímetros para cortes precisos; y un hacha de cocina, diseñada para trocear alimentos de forma limpia y sencilla gracias a su hoja afilada de 15 centímetros.

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Set de cuchillos.

Set de cuchillos. / Lidl

COMPRAR

Alta demanda

La combinación de diseño Premium, resistencia y un precio que parte de solo 4,99 euros hace prever una gran demanda desde primera hora. Todo apunta a que muchos clientes acudirán a Lidl para hacerse con uno de estos cuchillos, que prometen convertirse en un imprescindible para cualquier cocina. Pincha aquí y compra la tuya ya mismo.

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