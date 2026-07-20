Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la carpa XL más barata del mercado: dispone de un espacioso pabellón de jardín con 6 grandes ventanas

Lidl vuelve a captar la atención de sus clientes con una oferta que promete convertirse en una de las más buscadas de la temporada. Se trata de la carpa XL que está disponible por solo 64,99 euros, una opción ideal para disfrutar del jardín, la terraza o cualquier celebración al aire libre sin preocuparse por el sol o la lluvia.

¿Qué ofrece?

Uno de los principales atractivos de esta carpa es su amplio espacio interior, además de contar con seis grandes ventanas que favorecen la entrada de luz natural sin renunciar a la protección. Su montaje es otro de sus puntos fuertes. Incorpora un sistema de conexión sin herramientas con uniones marcadas que permite instalarla y desmontarla de forma rápida y sencilla.

La carpa incluye una lona de techo y seis lonas laterales con cierres de velcro, lo que permite utilizarla completamente cerrada o elegir una configuración abierta o semiabierta según las necesidades de cada momento.

Además, su estructura de tubos de acero con revestimiento en polvo ofrece una mayor estabilidad y resistencia, mientras que los materiales han sido diseñados para soportar la intemperie, los rayos UV y la lluvia, garantizando una mayor durabilidad.

Carpa XL. / Lidl

Alta demanda

La combinación de gran capacidad, montaje sencillo y un precio de 64,99 euros hace prever que esta carpa XL será uno de los productos estrella de Lidl. Todo apunta a que mañana muchos clientes acudirán a primera hora para hacerse con una unidad antes de que se agote. Pincha aquí y compra la tuya ya mismo.