La Guardia Civil alerta del elevado riesgo de incendios ante la inminente ola de calor: "Será muy alto o extremo en casi todo el país"

España ya supera las 110.000 hectáreas arrasadas por el fuego este año. Los recientes e importantes incendios de Guadalajara y Zaragoza han impulsado esta cifra, según los últimos datos del Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales (EFFIS). Unos números catastróficos que podrían agravarse ante la tercera ola de calor prevista para los próximos días.

La AEMET ya ha lanzado una serie de advertencias ante las elevadas temperaturas que golperarán la Península. Incluso ya se ha activado la alerta naranja en zonas del este y sur peninsular y de Baleares por temperaturas máximas de entre 37 y 41 °C. Además, la entidad avanza posibles tormentas secas en puntos del este peninsular, con granizo y fuertes rachas de viento.

Según previsiones, la nueva ola de calor registrará máximas por encima de los 45 grados y elevará aún más el riesgo de incendios. A estas condiciones climatológicas se suma la intrusión de calima, que más allá de reducir notablemete la visibilidad, deteriorará la calidad del aire en gran parte de la Península.

Un escenario especialmente preocupante para el incendio forestal que continúa activo en La Mierla (Guadalajara). La catástrofe ha arrasado al menos 29.000 hectáreas de terreno en lo que supoene el tercer peor incendio de la serie histórica española por superficie afectada.

La Guardia Civil extrema la vigilancia

Ante el inesperado e imprevisible número de incendios activos, la Guardia Civil ha lanzado una serie de recomendaciones clave que, aunque parecen evidentes, no todo el mundo cumple y puede acarrear graves consecuencias.

Las Fuerzas y Cuerpos inciden en no tirar cigarrillos, basuras ni botellas de vidrio. Arrojar estos elementos es altamente peligroso porque la materia orgánica seca actúa como un combustible instantáneo. Las colillas proporcionan una chispa directa, el vidrio concentra los rayos solares mediante el "efecto lupa", y la basura acumulada eleva la temperatura y prende fuego al entorno.

La Guardia Civil también insiste en no encender fuegos y hogueras en el monte o zonas cercanas. Esta medida evitará una rápida expansión de las llamas, agravada en su mayoría por las altas temperaturas.

En caso de presenciar el inicio de un fuego, "hay que llamar al 112 de inmediato". En definitiva, extremar las precauciones y actuar de forma responsable evitará que aumente el número de incendios activos y España continúe viviendo una "Serie de catastróficas desdichas".