Lidl vuelve a apostar por el mobiliario de exterior con una oferta que promete convertirse en una de las más demandadas del verano. Se trata del set de cojines para palés por 42,99 euros, una opción perfecta para renovar terrazas, jardines o balcones de forma económica y sin complicaciones.

Este conjunto está pensado para quienes quieren crear un rincón cómodo y acogedor aprovechando muebles fabricados con europalés, una tendencia que sigue ganando protagonismo en la decoración de exteriores.

¿Qué ofrece?

Uno de los principales atractivos de este set es que incluye tres piezas, con cojines de asiento y respaldo diseñados para adaptarse a europalés estándar.

Su acolchado de 15 centímetros de grosor, con relleno de copos de alta calidad, ofrece una gran comodidad al sentarse, convirtiéndolo en una opción ideal para disfrutar de largas sobremesas o momentos de relax al aire libre.

Además, el relleno está elaborado con poliuretano 100 % con certificación GRS, un estándar que garantiza el uso de materiales reciclados. Los cojines también incorporan pespuntes circulares decorativos, que aportan un acabado elegante y ayudan a mantener el relleno en su sitio.

Otra de sus ventajas es su versatilidad, ya que también pueden utilizarse como cómodos cojines de suelo, listos para usar en cualquier estancia o espacio exterior.

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el set de cojines para palet más baratos del mercado: máxima comodidad gracias a su acolchado con relleno de copos de alta calidad / Lidl

Alta demanda

La combinación de comodidad, diseño y un precio de 42,99 euros hace prever que este set de cojines será uno de los productos estrella de Lidl. Todo apunta a que mañana muchos clientes acudirán a primera hora para hacerse con él y dar un nuevo aire a su terraza o jardín antes de que se agote. Pincha aquí y compra la tuya ya mismo.