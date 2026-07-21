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Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el set de juego XXL de arena y agua que promete enamorar a los más pequeños de la casa: enseña de forma lúdica los conceptos matemáticos del equilibrio

Una oportunidad única que no podrás dejar escapar

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el set de juego XXL de arena y agua que promete enamorar a los más pequeños de la casa: enseña de forma lúdica los conceptos matemáticos del equilibrio

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el set de juego XXL de arena y agua que promete enamorar a los más pequeños de la casa: enseña de forma lúdica los conceptos matemáticos del equilibrio / Lidl

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Emma Fernández

Lidl vuelve a sorprender con uno de esos productos pensados para que los más pequeños disfruten al aire libre mientras aprenden jugando. Se trata del set XXL de arena y agua por 33,99 euros, un juguete educativo que combina diversión y aprendizaje en un mismo espacio.

¿Qué ofrece?

Uno de los principales atractivos de este juego es su balanza de madera con dos cubos extraíbles, que permite a los niños descubrir de forma práctica los conceptos matemáticos del equilibrio. Gracias a este sistema, los más pequeños pueden experimentar con distintas cantidades de agua y arena, aprendiendo de manera intuitiva cómo funciona el peso y el equilibrio mientras juegan.

El set, compuesto por cuatro piezas, está pensado para fomentar el aprendizaje a través de la experimentación, favoreciendo el desarrollo de la coordinación, la lógica y la curiosidad desde edades tempranas.

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Set de juego XXL.

Set de juego XXL. / Lidl

COMPRAR

Alta demanda

La combinación de aprendizaje, calidad y un precio de 33,99 euros hace prever que este set XXL de arena y agua será uno de los productos infantiles más buscados de Lidl. Todo apunta a que mañana muchas familias acudirán a primera hora para hacerse con este artículo antes de que se agote. Pincha aquí y compra el tuyo ya mismo.

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