Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el set de juego XXL de arena y agua que promete enamorar a los más pequeños de la casa: enseña de forma lúdica los conceptos matemáticos del equilibrio
Una oportunidad única que no podrás dejar escapar
Lidl vuelve a sorprender con uno de esos productos pensados para que los más pequeños disfruten al aire libre mientras aprenden jugando. Se trata del set XXL de arena y agua por 33,99 euros, un juguete educativo que combina diversión y aprendizaje en un mismo espacio.
¿Qué ofrece?
Uno de los principales atractivos de este juego es su balanza de madera con dos cubos extraíbles, que permite a los niños descubrir de forma práctica los conceptos matemáticos del equilibrio. Gracias a este sistema, los más pequeños pueden experimentar con distintas cantidades de agua y arena, aprendiendo de manera intuitiva cómo funciona el peso y el equilibrio mientras juegan.
El set, compuesto por cuatro piezas, está pensado para fomentar el aprendizaje a través de la experimentación, favoreciendo el desarrollo de la coordinación, la lógica y la curiosidad desde edades tempranas.
Alta demanda
La combinación de aprendizaje, calidad y un precio de 33,99 euros hace prever que este set XXL de arena y agua será uno de los productos infantiles más buscados de Lidl. Todo apunta a que mañana muchas familias acudirán a primera hora para hacerse con este artículo antes de que se agote. Pincha aquí y compra el tuyo ya mismo.
- La Seguridad Social confirma que las mujeres que han dejado su trabajo para cuidar a hijos podrán tener hasta cinco años de cotización extra
- El concejo con menos habitantes de Asturias mantiene el tipo ante la despoblación: 'Aquí me quedo hasta que salga con los pies por delante
- Hallado muerto un hombre de 47 años en el mismo edificio de La Corredoria donde apareció otra vecina fallecida hace unos días
- Fallece Ana Violeta Díaz, hija de los antiguos propietarios de la sidrería El Ferroviario
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la lancha de pelo con secador más barata del mercado: con placas calefactoras recubiertas de cerámica y queratina
- La Unión Europea endurece la renovación del permiso de conducir tras la nueva medida aprobada: el papel médico obligatorio que hay que presentar
- Varios detenidos tras una trifulca en Gijón entre aficionados argentinos y españoles
- Oviedo hace retumbar a la Catedral tras el triunfo de España: 'Partido perfecto en el día perfecto