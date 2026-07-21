Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la mini freidora más potente y barata del mercado: con propiedades antiadherentes extremadamente buenas

Lidl vuelve a lanzar una de esas ofertas que prometen desaparecer de las estanterías en tiempo récord. Se trata de la mini freidora por solo 22,99 euros, un pequeño electrodoméstico pensado para quienes buscan preparar fritos de forma rápida, cómoda y ocupando el mínimo espacio en la cocina.

Con un elegante acabado en acero inoxidable, este modelo combina un diseño compacto con funciones propias de aparatos de mayor tamaño, convirtiéndose en una opción ideal para hogares con poco espacio.

¿Qué ofrece?

Uno de los principales atractivos de esta mini freidora es su control continuo de la temperatura, que permite ajustarla hasta 190 ºC para adaptarse a distintos tipos de alimentos y conseguir un resultado uniforme.

También incorpora una tapa desmontable con ventana de visualización, lo que permite controlar la cocción sin necesidad de abrir el aparato, además de un filtro de grasa que ayuda a reducir los olores durante el uso.

El recipiente para el aceite cuenta con un revestimiento antiadherente ILAG®, conocido por su gran resistencia a los arañazos y por facilitar tanto la cocción como la limpieza. Además, dispone de prácticas asas de transporte para moverla con comodidad.

La freidora admite hasta 450 gramos de patatas fritas, aunque la cantidad recomendada para obtener un resultado óptimo es de 120 gramos por tanda, favoreciendo una fritura más uniforme y crujiente.

Mini freidora de aire. / Lidl

Alta demanda

Su diseño compacto, sus prestaciones y un precio de 22,99 euros hacen prever que esta mini freidora será uno de los electrodomésticos más buscados de Lidl. Todo apunta a que mañana muchos clientes acudirán a primera hora para hacerse con una unidad antes de que se agote. Pincha aquí y compra la tuya ya mismo.