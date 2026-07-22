Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el secador de pelo iónico más potente y barato del mercado: disponible por menos de 15 euros

Lidl vuelve a revolucionar a todos sus consumidores con el lanzamiento de una nueva promoción que promete conquistar a los amantes del cabello y los buenos resultados. Se trata del secador de pelo iónico, un producto que reúne las características necesarias para convertirse en un imprescindible del cuidado capilar y que además está disponible por un precio imbatible.

Luce un pelo sano y fuerte

Uno de los principales atractivos de este artículo es su potente motor (240O W) y de alta calidad. Este diseño ofrece mayor velocidad del aire para un secado más rápido y duradero.

El secador dispone de una tecnología iónica que garantiza un secado antiestático y reduce tiempos de espera; dos funciones que aportan mayor suavidad y brillo natural al cabello.

El aparato está compuesto por dos niveles de ventilador y cuatro de temperatura con función aidional "Cool Shoot". La versatilidad del producto permite un mayor ajuste del calor en función de las necesidades capilares de los clientes; una opción ideal para quienes busquen resultados de salón de belleza sin necesidad de dañar el cabello.

Peluquería en casa

El secador contiene un cable de conexión extralargo de 3 metros. Esta longitud permite acceder a las zonas más difíciles de secado y evita dejar mechones húmedos.

Otro de sus puntos fuertes es que incluye variedad de boquillas en función del peinado que se busque:

Un difusor para aportar más cuerpo y volumen a los rizos

Peinado estructurado: boquilla estrecha para un peinado preciso de ondas hacia dentro o hacia fuera y una distribución óptima del calor

Peinado liso: boquilla ancha para un secado rápido y un alisado perfecto del cabello con el cepillo.

Según indica el fabricante, el secador contiene una rejillla de ventilación extraíble que permite una fácil limpieza. Además, la parte trasera del mango ofrece un tacto suave y cómodo durante el manejo.

Secador de pelo iónico. / Lidl

Alta demanda

La combinación de calidad, funcionalidad y un precio de tan solo 13,99 euros apunta a que a partir de mañana se formen largas colas a las puertas de los supermercados Lidl. Todos los clientes tendrán un único objetivo: conseguir este potente secado iónico que promete convertirse en uno de los artículos estrella de la temporada. Pincha aquí y compra el tuyo ya mismo.