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Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la funda protectora para muebles de jardín que garantiza los mejores resultados: elaborada en tejido de poliéster de alta calidad y especialmente resistente

Un auténtico chollo que garantiza los mejores resultados

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la funda protectora para muebles de jardín que garantiza los mejores resultados: elaborada en tejido de poliéster de alta calidad y especialmente resistente

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la funda protectora para muebles de jardín que garantiza los mejores resultados: elaborada en tejido de poliéster de alta calidad y especialmente resistente / Lidl

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Emma Fernández

Lidl vuelve a apostar por los productos para el exterior con una oferta que promete convertirse en una de las más demandadas del verano. Se trata de la funda protectora para muebles de jardín por solo 13,99 euros, un accesorio pensado para mantener mesas y sillas en perfecto estado durante todo el año.

¿Qué ofrece?

Uno de los principales atractivos de esta funda es su tejido de poliéster de alta calidad, especialmente resistente y preparado para soportar las condiciones del exterior.

Además, incorpora un revestimiento de PVC repelente al agua y costuras selladas, lo que ayuda a proteger los muebles frente a la humedad y la lluvia. También ofrece resistencia a los rayos UV, reduciendo el deterioro provocado por la exposición continuada al sol.

Para evitar la acumulación de humedad en el interior, cuenta con cuatro aberturas de ventilación ocultas, que favorecen la circulación del aire. Su forro textil suave protege la superficie del mobiliario frente a rozaduras y arañazos.

La funda está diseñada para adaptarse a conjuntos de mesa cuadrados y rectangulares y dispone de un dobladillo reforzado con diez ojales de aluminio, además de un cordón de ajuste que garantiza una sujeción firme incluso en días de viento.

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Funda protectora para muebles de jardín.

Funda protectora para muebles de jardín. / Lidl

COMPRAR

Alta demanda

Su resistencia, facilidad de uso y un precio de 13,99 euros hacen prever que esta funda protectora será uno de los accesorios más buscados de Lidl. Todo apunta a que mañana muchos clientes acudirán a primera hora para hacerse con una unidad antes de que se agote. Pincha aquí y compra la tuya ya mismo.

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