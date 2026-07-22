Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el set de ollas de acero inoxidable que promete arrasar en ventas: garantiza una distribución uniforme y rápida del calor durante el proceso de cocción

Lidl vuelve a sorprender con una oferta que promete arrasar entre quienes buscan renovar su menaje de cocina sin gastar demasiado. Se trata del set de tres ollas de acero inoxidable por solo 16,99 euros, una promoción que destaca por su versatilidad y su excelente relación calidad-precio.

¿Qué ofrece?

Uno de los principales atractivos de este set es que incluye tres ollas de diferentes capacidades —1,4, 2,1 y 2,9 litros—, todas ellas con tapa de cristal con salida de vapor, lo que permite controlar la cocción sin necesidad de destaparlas y favorece una evacuación regulada del vapor.

Fabricadas en acero inoxidable, ofrecen una distribución rápida y uniforme del calor, ayudando a cocinar los alimentos de manera más eficiente.

Las ollas incorporan asas de resina fenólica resistentes al calor, que facilitan un manejo cómodo y seguro durante la preparación de los alimentos.

Además, son compatibles con todo tipo de cocinas, incluida la inducción, y pueden utilizarse en el horno hasta 150 ºC, lo que amplía sus posibilidades de uso. El conjunto se completa con un acabado de exterior cepillado e interior pulido espejo, que aporta un aspecto moderno y facilita su limpieza.

Set de ollas de acero inoxidable. / Lidl

Alta demanda

Su diseño, versatilidad y un precio de 16,99 euros hacen prever que este set de ollas será uno de los productos más buscados de Lidl. Todo apunta a que mañana muchos clientes acudirán a primera hora para hacerse con una unidad antes de que se agote. Pincha aquí y compra la tuya ya mismo.