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Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la olla a presión más potente y barata del mercado: permite cocinar fácilmente pescado, carne, verduras o guisos

Una oportunidad única que garantiza los mejores resultados

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la olla a presión más potente y barata del mercado: permite cocinar fácilmente pescado, carne, verduras o guisos

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la olla a presión más potente y barata del mercado: permite cocinar fácilmente pescado, carne, verduras o guisos / Lidl

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Emma Fernández

Lidl vuelve a revolucionar a todos sus clientes. La cadena alemana ha lanzado una nueva promoción en su sección de hogar que promete elevar el sabor de cada plato. Se trata del set de ollas de acero inoxidable, una oferta que reúne las características necesarias para convertirse en un imprescindible de la cocina y, además, está disponible a un precio imbatible.

¿Qué ofrece?

Uno de los principales atractivos de este artículo es que dispone de una tapa de presión de vapor con válvula de salida que, una vez se alcanza el límite establecido, evita que la olla explote. Asimismo, incluye un anillo de sellado que bloquea la salida de aire por el borde de la tapa, lo que hace que la presión interna suba y el punto de ebullición del agua supere los 100°C, garantizando perfectos resultados culinarios.

La olla dispone de un fondo de sándwich encapsulado que evita que la comida se pegue durante el proceso de cocción. Una opción ideal para quienes buscan resultados perfectos sin tener que gastar de más.

Seguridad y control

Según indica el fabricante, la olla contiene un asa opuesta que ofrece un manejo cómodo y seguro. Para garantizar máxima precisión, dispone de una escala de medicion interna que permite definir un cálculo exacto de las cantidades.

Con una capacidad aproximada de 3 litros y una resistencia al calor de hasta 180 °C, esta olla se presenta como la solución definitiva para cocinar pescado, carne, verduras o guisos.

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Alta demanda

La combinación de calidad, funcionalidad y un precio de tan solo 22,99 euros apunta a que a partir de mañana se formarán largas colas a las puertas de los supermercados Lidl. Los clientes tendrán un objetivo claro: conseguir este set de ollas de acero inoxidable que promete arrasar en ventas y que puedes comprar ya mismo pinchando en este enlace.

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