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Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el kayak inflable más barato y resistente del mercado: con sistema de 5 cámaras de aire con 3 válvulas de seguridad XXL

Una oportunidad única que no podrás dejar escapar

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el kayak inflable más barato y resistente del mercado: con sistema de 5 cámaras de aire con 3 válvulas de seguridad XXL

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el kayak inflable más barato y resistente del mercado: con sistema de 5 cámaras de aire con 3 válvulas de seguridad XXL / Lidl

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Emma Fernández

Lidl vuelve a sorprender con una de las ofertas estrella del verano. Se trata del kayak hinchable por solo 54,99 euros, una opción perfecta para quienes quieren disfrutar del mar, embalses o ríos tranquilos sin realizar una gran inversión.

¿Qué ofrece?

Uno de los principales atractivos de este kayak es que cuenta con plazas para uno o dos ocupantes, además de un diseño pensado para ofrecer una navegación estable y segura.

Está fabricado con un material resistente y duradero, apto tanto para agua dulce como salada, con protección frente a los rayos UV y preparado para soportar temperaturas de hasta -5 ºC.

Incorpora un sistema de cinco cámaras de aire, con tres válvulas de seguridad de gran tamaño y dos válvulas de cierre rápido para los asientos. Su cámara de suelo estabilizadora ayuda a mejorar el equilibrio de la embarcación y reduce el riesgo de vuelco.

Los asientos y reposapiés son desmontables, lo que permite adaptar el espacio según las necesidades. Además, dispone de zonas de almacenamiento en la proa y la popa, protegidas con cubiertas antisalpicaduras para transportar pequeños objetos con mayor seguridad.

El conjunto incluye un remo doble de aluminio de 220 centímetros, con palas reforzadas y posibilidad de ajustar su posición, además de un petate resistente que facilita tanto el transporte como el almacenamiento cuando el kayak está desinflado.

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Kayak inflable.

Kayak inflable. / Lidl

COMPRAR

Alta demanda

Su completo equipamiento, su capacidad para una o dos personas y un precio de 54,99 euros hacen prever que este kayak hinchable será uno de los productos más buscados de Lidl. Todo apunta a que mañana muchos clientes acudirán a primera hora para hacerse con una unidad antes de que se agote. Pincha aquí y compra el tuyo ya mismo.

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