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Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el arenero de madera con techo y heladería que garantiza máxima diversión: fomenta la imaginación, la creatividad y la motricidad

Un auténtico chollo que no podrás dejar escapar

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el arenero de madera con techo y heladería que garantiza máxima diversión: fomenta la imaginación, la creatividad y la motricidad

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el arenero de madera con techo y heladería que garantiza máxima diversión: fomenta la imaginación, la creatividad y la motricidad / Lidl

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Emma Fernández

Lidl vuelve a reforzar su catálogo infantil con el lanzamiento de una nueva promoción que promete enamorar a los más pequeños de la casa. Se trata del arenero de madera con techo y heladería, un artículo que reúne las características necesarias para convertirse en la estrella de la temporada dentro de su categoría.

Refuerza la creatividad y la motricidad

Uno de los principales atractivos de este artículo es que fomenta a través del juego el espíritu descubridor la creatividad en pequeños a partir de un año.

Más allá de impulsar el lado imaginativo, se presenta como la solución definitiva para que los más pequeños desarrollen habilidades motrices de la forma más didáctica y divertida posible.

Principales características

El arenero garantiza máxima seguridad para los más pequeños. El techo es regulable en altura e inclinable, lo que ofrece protección contra los rayos UV y mantiene la lluvia, las hojas y los animales alejados de la zona de juego.

Según indica el fabricante, está diseñado en madera estable con certificación FSC™ y esquinas protectoras de plástico. El barniz ecológico está elaborado a base de agua y la lona de suelo es permeable y resistente a las raíces.

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Arenero de madera

Arenero de madera / Lidl

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Alta demanda

La combinación de calidad, funcionalidad y un precio de tan solo 56,99 euros apunta a que a partir de mañana se formen largas colas a las puertas de los supermercados Lidl. Todas las familias correrán para conseguir este arenero que promete enamorar a los más pequeños y que puedes comprar ya mismo pinchando en este enlace.

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