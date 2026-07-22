Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Sentencia ÁbalosTormenta verano AsturiasHuelga médicos AsturiasHuelga de médicosFiestas San Agustín AvilésDimisión Starmer
instagramlinkedin

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la plancha de vapor de viaje más potente y barata del mercado: disponible por menos de 12 euros

Un auténtico chollo que garantiza los mejores resultados

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la batería portátil más barata del mercado: podrás cargar hasta 3 dispositivos a la vez

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la batería portátil más barata del mercado: podrás cargar hasta 3 dispositivos a la vez / Lidl

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Emma Fernández

Lidl vuelve a lanzar una oferta que promete convertirse en una de las más buscadas por quienes viajan con frecuencia. Se trata de la plancha de vapor de viaje por solo 11,99 euros, un pequeño electrodoméstico pensado para mantener la ropa impecable durante las vacaciones o los desplazamientos de trabajo.

¿Qué ofrece?

Uno de los principales atractivos de esta plancha es que permite planchar tanto con vapor como en seco, adaptándose a distintos tipos de tejidos y necesidades.

Cuenta con un tiempo de calentamiento muy reducido, lo que permite empezar a utilizarla en pocos minutos. Además, incorpora un selector de voltaje de 110-120 V y 220-240 V, por lo que puede utilizarse en numerosos países sin complicaciones.

Su mango plegable facilita el almacenamiento y el transporte, mientras que la suela de cerámica garantiza un deslizamiento suave sobre la ropa para conseguir un planchado más cómodo.

También dispone de temperatura regulable, un potente golpe de vapor para eliminar las arrugas más difíciles y función de vapor vertical, ideal para refrescar prendas colgadas o alisar cortinas sin necesidad de utilizar una tabla de planchar.

Noticias relacionadas y más

Plancha de vapor.

Plancha de vapor. / Lidl

COMPRAR

Alta demanda

Su diseño compacto, sus múltiples funciones y un precio de 11,99 euros hacen prever que esta plancha de vapor de viaje será uno de los pequeños electrodomésticos más demandados de Lidl. Todo apunta a que mañana muchos clientes acudirán a primera hora para hacerse con una unidad antes de que se agote. Pincha aquí y compra la tuya ya mismo.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Seguridad Social confirma que las mujeres que han dejado su trabajo para cuidar a hijos podrán tener hasta cinco años de cotización extra
  2. Fallece al golpearse tras haberse desmayado en plena calle en Gijón
  3. Asturias pierde a un 'enorme cocinero' y a una 'persona extraordinaria': muere Paco Ron, el chef de la primera estrella Michelin del occidente
  4. Complicado rescate marítimo de cuatro bañistas, dos menores, en la playa de La Franca, en Ribadedeva
  5. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la olla de aluminio fundido de restaurante más barata del mercado: capacidad de hasta 2 litros
  6. Fallece Ana Violeta Díaz, hija de los antiguos propietarios de la sidrería El Ferroviario
  7. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el set de juego XXL de arena y agua que promete enamorar a los más pequeños de la casa: enseña de forma lúdica los conceptos matemáticos del equilibrio
  8. Hallado muerto un hombre de 47 años en el mismo edificio de La Corredoria donde apareció otra vecina fallecida hace unos días

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la plancha de vapor de viaje más potente y barata del mercado: disponible por menos de 12 euros

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la plancha de vapor de viaje más potente y barata del mercado: disponible por menos de 12 euros

Detenido un hombre de 44 años en Tarragona por apuñalar a su pareja

Detenido un hombre de 44 años en Tarragona por apuñalar a su pareja

La emocionada despedida del restaurante "Viavélez", de Madrid, a su fundador, Paco Ron: "Era un hombre comprometido con la vida y con las personas"

La emocionada despedida del restaurante "Viavélez", de Madrid, a su fundador, Paco Ron: "Era un hombre comprometido con la vida y con las personas"

Los asturianos, escépticos ante la ampliación de las zonas libres de humo a playas y terrazas: "Es una incongruencia, para esto que quiten el tabaco"

Los asturianos, escépticos ante la ampliación de las zonas libres de humo a playas y terrazas: "Es una incongruencia, para esto que quiten el tabaco"

Las merluzas del Golfo de Vizcaya están expuestas a más contaminación por hidrocarburos que las de Cádiz

Las merluzas del Golfo de Vizcaya están expuestas a más contaminación por hidrocarburos que las de Cádiz

La mayoría de asturianos desconoce qué medidas está aplicando el Gobierno para luchar contra la despoblación rural, según revela una encuesta

La mayoría de asturianos desconoce qué medidas está aplicando el Gobierno para luchar contra la despoblación rural, según revela una encuesta

Rosa Fernández Rubio, alpinista: "Los Picos de Europa son mi segunda casa y no puedo estar quince días sin ir; qué lujo tenerlos aquí"

Rosa Fernández Rubio, alpinista: "Los Picos de Europa son mi segunda casa y no puedo estar quince días sin ir; qué lujo tenerlos aquí"

La frontera entre un incendio y un megaincendio forestal cada vez es más fina: el papel del cambio climático

La frontera entre un incendio y un megaincendio forestal cada vez es más fina: el papel del cambio climático
Tracking Pixel Contents