Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la plancha de pelo inalámbrica que garantiza resultados de salón de belleza: está disponible por menos de 20 euros

Lidl vuelve a sorprender con una oferta que promete conquistar a quienes buscan un peinado perfecto en cualquier lugar. Se trata de la plancha de pelo inalámbrica por solo 18,99 euros, un dispositivo compacto pensado para llevar en el bolso, la maleta o la mochila y retocar el cabello en cualquier parte.

¿Qué ofrece?

Uno de los principales atractivos de esta plancha es su funcionamiento inalámbrico, que ofrece una mayor libertad de movimiento y facilita su uso en cualquier lugar. Además, incorpora un bloqueo de transporte, lo que permite guardarla con seguridad y llama a la calma de todos los consumidores.

Las placas cuentan con un revestimiento de cerámica y turmalina, diseñado para proteger el cabello y favorecer un deslizamiento suave, mientras que el elemento calefactor MCH garantiza un calentamiento rápido para que esté lista en pocos minutos.

Dispone de tres niveles de temperatura, ajustables entre 160 y 200 ºC, para adaptarse a distintos tipos de cabello y necesidades. También incorpora indicadores luminosos que muestran tanto el nivel de carga como cuándo la plancha ha alcanzado la temperatura seleccionada.

La batería de iones de litio de 4.000 mAh ofrece una autonomía de hasta 30 minutos, dependiendo del nivel de calor utilizado. El conjunto incluye una funda protectora de silicona resistente al calor y un cable USB-C, facilitando tanto su transporte como su recarga. Sin duda, esta plancha se presenta como la solución definitiva para lucir un pelo sano y radiante en cualquier parte.

Plancha de pelo inalámbrica / Lidl

Alta demanda

Su diseño portátil, su funcionamiento sin cables y un precio de 18,99 euros hacen prever que esta plancha de pelo será uno de los productos de belleza más buscados de Lidl. Todo apunta a que mañana muchos clientes acudirán a primera hora para hacerse con una unidad antes de que vuele de las estanterías. Pincha aquí y compra la tuya ya mismo.