Un chef desvela el truco infalible para seleccionar un buen tomate: "Marcará la diferencia en cualquier receta"

El tomate es el alimento protagonista del verano. Esta fruta, comúnmente conocida por su versatilidad en la cocina, es un imprescindible en cualquier hogar. Sin embargo, la selección de un buen tomate requiere de una serie de apreciaciones que muchas personas pasan por alto.

En este contexto, Jordi Cruz ha vuelto a sorprender a su comunidad digital. El chef no solo es famoso por su destacada trayectoria en la alta cocina, también ha ido alcanzando gran popularidad por tratar de acercar la "haute cousine" a sus seguidores a través de trucos o sencillas recetas publicadas en su cuenta de Instagram.

En esta ocasión, Cruz ha lanzado una serie de consejos sobre cómo seleccionar un buen tomate para marcar la diferencia en cualquier receta.

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¿Cómo elegir un buen tomate?

Lo primero que hay que tener en cuenta es el aroma. Este factor determinará el sabor final del producto: "Un buen tomate debe oler, especialmente en la zona del pedúnculo. Si huele a tomate, lo más probable es que también sepa a tomate", señala el chef.

Tocar el producto también resulta fundamental para valorar su estado. "Debe tener una piel tersa y brillante, pero ceder ligeramente al presionarlo", explica Jordi. En definitiva, el tomate debe encontrarse en un punto medio, ni muy duro, ni excesivamente blando. Un color vivo y uniforme también es un punto a tener en cuenta. Sin embargo, "algunas variedades conservan zonas verdes incluso estando completamente maduras, por lo que no siempre es un defecto", insiste Cruz.

El peso es uno de los factores que determinarán la jugosidad del tomate. Es decir, uno que pese en exceso para su tamaño "suele tener una pulpa más jugosa y sabrosa". La presencia de cicatrices "muy profundas" también pueden ser sinónimo de alerta, ya que "pueden ser un indicio de estrés hídrico y, en ocasiones, de una menor calidad en su interior", remata.

El tomate es un superalimento bajo en calorías y rico en agua, fibra, vitaminas C y A, y potasio. Destaca por su alto contenido en licopeno, un poderoso antioxidante que protege el corazón, reduce el colesterol y favorece la prevención de enfermedades como el cáncer de próstata. Asimismo, aporta gran versatilidad culinaria, con recetas tan fáciles como sencillas.

Ante esto, Jordi lo tiene claro: "Déjate aconsejar por tu frutero y apuesta siempre por tomates de temporada. Un buen tomate puede convertir una receta sencilla en un plato espectacular, y en verano es, sin duda, uno de los ingredientes que nunca debería faltar en la mesa".