Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguir los auriculares inalámbricos más potentes y baratos del mercado: hasta 28 horas de autonomía
Una oportunidad única que promete conquistar a los amantes de la música
Action vuelve a sorprender con una de las ofertas más llamativas de la semana. Se trata de los auriculares inalámbricos Solix SL-300 por solo 4,99 euros, una promoción que promete atraer a quienes buscan unos auriculares Bluetooth funcionales por un precio difícil de igualar.
Con un diseño compacto y un estuche de carga incluido, estos auriculares se presentan como una alternativa económica para escuchar música, ver vídeos o responder llamadas sin necesidad de utilizar cables.
¿Qué ofrecen?
Uno de los principales atractivos de los Solix True SL-300 es su autonomía de hasta 28 horas utilizando el estuche de carga, lo que permite disfrutar de la música durante varios días sin necesidad de enchufarlos constantemente.
Además, incorporan control táctil, una función que facilita cambiar de canción, pausar la reproducción o responder llamadas con solo tocar uno de los auriculares, sin necesidad de sacar el teléfono del bolsillo.
La carga completa se realiza en aproximadamente tres horas, por lo que vuelven a estar listos para su uso en poco tiempo. Su diseño completamente inalámbrico también aporta una mayor comodidad para utilizarlos tanto en casa como durante los desplazamientos o la práctica deportiva.
Alta demanda
Su autonomía, su manejo mediante control táctil y, sobre todo, su precio de 4,99 euros hacen prever que estos auriculares inalámbricos serán uno de los productos más buscados de Action. Todo apunta a que mañana muchos clientes acudirán a primera hora para hacerse con una unidad antes de que se agoten.
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