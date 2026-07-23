Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la máquina para hacer pasta que garantiza los mejores resultados: con 8 discos para diferentes formas y un moldeador de raviolis extra
Un auténtico chollo que garantiza los mejores resultados
Lidl vuelve a sorprender a los amantes de la cocina con una oferta que promete convertirse en el mejor aliado de la cocina. Se trata de la máquina para hacer pasta, un electrodoméstico diseñado para preparar pasta fresca casera de forma rápida y prácticamente automática.
Con tan solo pulsar un botón, este aparato amasa la mezcla y da forma a la pasta, permitiendo disfrutar de recetas caseras sin apenas esfuerzo.
¿Qué ofrece?
Uno de los principales atractivos de esta máquina es su funcionamiento totalmente automático, ya que se encarga de amasar la masa y extruir la pasta sin necesidad de realizar el proceso manualmente.
Incluye ocho discos intercambiables para elaborar diferentes tipos de pasta, además de un molde específico para preparar raviolis, ampliando las posibilidades para cocinar en casa. También incorpora dos programas automáticos, pensados para trabajar con 250 o 500 gramos de harina, lo que permite adaptar la cantidad de pasta a las necesidades de cada ocasión.
El aparato dispone de una pantalla LED que muestra el tiempo restante del programa y de un cajón integrado para guardar cómodamente los discos cuando no se utilizan. Además, su limpieza resulta muy sencilla, ya que todas las piezas desmontables son aptas para el lavavajillas, a excepción del panel frontal.
Alta demanda
Su funcionamiento automático, la posibilidad de preparar distintos tipos de pasta fresca y un precio de 62,99 euros hacen prever que esta máquina será uno de los electrodomésticos más demandados de Lidl. Todo apunta a que mañana muchos clientes acudirán a primera hora para hacerse con una unidad antes de que se agote. Pincha aquí y compra la tuya ya mismo.
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el pack de sillones plegables para terraza o jardín más baratas del mercado: para una relajación pura al aire libre
- Un niño de 11 años, trasladado al hospital de Cabueñes tras el contacto con una carabela portuguesa en la playa de San Lorenzo en Gijón
- Fallece al golpearse tras haberse desmayado en plena calle en Gijón
- Un hombre resulta herido de gravedad tras ser golpeado por su hijastro cuando presuntamente agredía a su pareja en Oviedo
- Sporting de Gijón y Osasuna acercan posturas por Dubasin: las claves de la negociación
- Un pájaro que chocó con un avión, un fallo eléctrico y cientos de pasajeros tirados (con noche en el aeropuerto incluida): el caos 'surrealista' en un vuelo Málaga-Asturias
- Adiós a la playa y la piscina en Asturias el fin de semana: la AEMET alerta de la entrada de aire marítimo procedente del noroeste, lo que provocará un ambiente 'muy fresco
- El Festival Aéreo de Gijón conllevará restricciones al baño, al tráfico y a la navegación este fin de semana: estos son los horarios