Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la máquina para hacer pasta que garantiza los mejores resultados: con 8 discos para diferentes formas y un moldeador de raviolis extra

Lidl vuelve a sorprender a los amantes de la cocina con una oferta que promete convertirse en el mejor aliado de la cocina. Se trata de la máquina para hacer pasta, un electrodoméstico diseñado para preparar pasta fresca casera de forma rápida y prácticamente automática.

Con tan solo pulsar un botón, este aparato amasa la mezcla y da forma a la pasta, permitiendo disfrutar de recetas caseras sin apenas esfuerzo.

¿Qué ofrece?

Uno de los principales atractivos de esta máquina es su funcionamiento totalmente automático, ya que se encarga de amasar la masa y extruir la pasta sin necesidad de realizar el proceso manualmente.

Incluye ocho discos intercambiables para elaborar diferentes tipos de pasta, además de un molde específico para preparar raviolis, ampliando las posibilidades para cocinar en casa. También incorpora dos programas automáticos, pensados para trabajar con 250 o 500 gramos de harina, lo que permite adaptar la cantidad de pasta a las necesidades de cada ocasión.

El aparato dispone de una pantalla LED que muestra el tiempo restante del programa y de un cajón integrado para guardar cómodamente los discos cuando no se utilizan. Además, su limpieza resulta muy sencilla, ya que todas las piezas desmontables son aptas para el lavavajillas, a excepción del panel frontal.

Máquina para hacer pasta. / Lidl

Alta demanda

Su funcionamiento automático, la posibilidad de preparar distintos tipos de pasta fresca y un precio de 62,99 euros hacen prever que esta máquina será uno de los electrodomésticos más demandados de Lidl. Todo apunta a que mañana muchos clientes acudirán a primera hora para hacerse con una unidad antes de que se agote. Pincha aquí y compra la tuya ya mismo.