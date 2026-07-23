Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el horno de alta temperatura para pizza más potente del mercado: con luz indicadora de funcionamiento y control de temperatura
Un auténtico chollo que garantiza los mejores resultados
Lidl vuelve a conquistar a los amantes de la cocina con una de las ofertas más llamativas de la semana. Se trata del horno de alta temperatura para pizza, un electrodoméstico diseñado para preparar pizzas caseras con un acabado similar al de las pizzerías tradicionales.
Su punto fuerte es que puede alcanzar hasta 400 ºC, una temperatura muy superior a la de los hornos domésticos convencionales, lo que permite conseguir masas más crujientes y una cocción mucho más rápida.
¿Qué ofrece?
Uno de los principales atractivos de este horno es su capacidad para alcanzar temperaturas de hasta 400 ºC, favoreciendo un horneado uniforme y una base crujiente en pocos minutos. Además de pizzas, también puede utilizarse para preparar tartas flambeadas y otras recetas, gracias a su sistema de calor superior e inferior y a un ventilador que distribuye el calor de forma homogénea por todo el interior.
El aparato incorpora un termostato de regulación continua, permitiendo adaptar la temperatura según el tipo de preparación, así como un temporizador de hasta 15 minutos con aviso acústico al finalizar y desconexión automática para mayor seguridad.
Entre sus accesorios destaca una piedra para pizza de cerámica extraíble, que ayuda a conseguir un acabado más profesional, y dos palas para pizza, que facilita la introducción y extracción de las piezas sin dificultad. También dispone de una tapa abatible con asa integrada y de indicadores luminosos de funcionamiento y control de temperatura.
Alta demanda
La combinación de potencia, buenos resultados y un precio de tan solo 59,99 euros apunta a que este horno será uno de los productos estrella de Lidl. Pincha aquí y compra el tuyo ya mismo.
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