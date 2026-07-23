Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el limpiador de alfombras y tapicerías más potente y barato del mercado: con secado rápido de la superficie gracias a la eficiente función de aspiración

Lidl vuelve a apostar por los electrodomésticos para el hogar con una oferta que promete convertirse en una de las más demandadas de la temporada. Se trata del limpiador de alfombras y tapicerías de 800 W por solo 74,99 euros, un aparato pensado para dejar como nuevos sofás, colchones, moquetas y todo tipo de tejidos sin necesidad de recurrir a servicios profesionales.

Gracias a su sistema de limpieza y aspiración, este modelo permite eliminar la suciedad de forma rápida y facilita un secado mucho más eficiente.

¿Qué ofrece?

Uno de los principales atractivos de este dispositivo es que está diseñado para limpiar alfombras, tapicerías, colchones y otros textiles, convirtiéndose en un aliado para mantener el hogar en perfectas condiciones.

Con una potencia de 800 W, combina la aplicación de agua con una eficiente función de aspiración, que ayuda a retirar la humedad y favorece un secado más rápido de las superficies tratadas.

Su diseño ligero y compacto facilita tanto el transporte como el almacenamiento, mientras que los depósitos independientes para agua limpia y agua sucia pueden extraerse fácilmente para simplificar el llenado y el vaciado.

Además, incorpora un soporte para la manguera y un recogecables con sistema de liberación rápida, detalles que mejoran la comodidad durante el uso y permiten guardarlo ocupando el mínimo espacio.

Limpiador de alfombras y tapicería. / Lidl

Alta demanda

Su capacidad para limpiar en profundidad diferentes superficies textiles y un precio de 74,99 euros hacen prever que este limpiador de alfombras y tapicerías será uno de los electrodomésticos más demandados de Lidl. Todo apunta a que mañana muchos clientes acudirán a primera hora para hacerse con una unidad antes de que se agote. Pincha aquí y compra el tuyo ya mismo.