Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la batidora de mano más barata del mercado: disponible por menos de 10 euros

Lidl vuelve a sorprender con una el lanzamiento de una nueva promoción pensada para facilitar las tareas del día a día en la cocina. Se trata de la batidora de mano de 350 W por solo 9,99 euros, un pequeño electrodoméstico que destaca por su sencillez, potencia y precio casi regalado.

¿Qué ofrece?

Uno de los principales atractivos de esta batidora es su motor de 350 W, pensado para mezclar y triturar una gran variedad de ingredientes con facilidad. El aparato incorpora un botón turbo, que permite utilizar la máxima potencia cuando se necesita una mayor intensidad para procesar alimentos más consistentes o conseguir una textura más fina. Una opción ideal para batidos o purés.

Su pie batidor está equipado con una cuchilla de dos hojas de acero inoxidable de alta calidad, diseñada para ofrecer un triturado rápido y uniforme. Además, puede montarse y desmontarse fácilmente, lo que facilita tanto su uso como su limpieza.

La batidora también cuenta con un mango ergonómico, que proporciona un agarre cómodo y seguro durante su utilización, y un diseño especial del pie batidor que reduce las salpicaduras y mejora el flujo de los alimentos hacia las cuchillas para obtener un resultado más eficiente.

Batidora de mano. / Lidl

Alta demanda

La combinación de calidad, funcionalidad y un precio de tan solo 9,99 euros apunta a que a partir de mañana se formarán largas colas a las puertas de los supermercados Lidl. Todos los clientes tendrán un único objetivo: conseguir esta potente batidora que promete arrasar en ventas y que puedes comprar ya mismo pinchando en este enlace.