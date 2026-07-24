La Guardia Civil alerta sobre el peligro de conseguir "la foto perfecta" en verano: "La mejor instantánea es la que no pone en riesgo tu vida"
Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado alertan sobre esta práctica tan común como arriesgada
El verano siempre se presenta como la ocasión perfecta para inmortalizar las mejores fotografías. Esas instantáneas que, durante años, permanecen intactas en cualquier rincón del hogar por el enorme esfuerzo que supuso encontrar el ángulo y el lugar perfectos.
En la mayoría de los casos, esas imágenes conservan simplemente eso: un buen —y a veces sacrificado— recuerdo. Acantilados, paisajes naturales o incluso un tejado se convierten en el escenario ideal para lograr una fotografía tan espectacular como arriesgada.
Sin embargo, cada vez son más las personas que ponen en riesgo su vida con tal de conseguir "la foto perfecta". En busca de likes, impresiones o, simplemente, de una imagen llamativa para decorar sus redes sociales, esta práctica, cada vez más extendida, puede acarrear graves consecuencias si no se respetan las medidas de seguridad del entorno.
La Guardia Civil lanza una advertencia
Ante el aumento de los riesgos asociados a este tipo de fotografías, la Guardia Civil ha lanzado una nueva advertencia a través de sus redes sociales.
Mediante la campaña #ConsejosGC, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad recuerdan un mensaje claro: "La mejor fotografía es la que no pone en riesgo tu vida". Aunque lugares como acantilados, miradores o tejados ofrecen imágenes espectaculares, también pueden esconder importantes peligros.
No cruces las barreras de seguridad
Un simple resbalón mientras se intenta captar una imagen puede tener consecuencias fatales. Por ello, la Guardia Civil insiste en una recomendación fundamental: "No cruces barreras de seguridad ni te acerques al borde para conseguir la foto perfecta", rematan.
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