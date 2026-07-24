Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el limpiador en seco más potente del mercado: ideal para eliminar la suciedad de tapicerías, alfombras, escaleras e interiores de automóviles
Una oportunidad única que garantiza los mejores resultados
Lidl vuelve a apostar por los electrodomésticos de limpieza con una oferta que promete conquistar a los amantes de la limpieza y el orden. Se trata del limpiador en húmedo y seco "Bissell SpotClean C3 Essential" por 95,99 euros, un aparato diseñado para eliminar manchas y suciedad incrustada en alfombras, tapicerías, escaleras e incluso el interior del coche.
¿Qué ofrece?
Uno de los principales atractivos de este limpiador es su sistema de triple acción, que combina un potente chorro de pulverización, un cepillado eficaz y una fuerte capacidad de aspiración para eliminar la suciedad en simples pasos.
Con una potencia de 340 W, el aparato incorpora dos depósitos independientes: uno de 1,4 litros para el agua limpia y el detergente y otro de 1,1 litros para el agua sucia, lo que permite limpiar siempre con agua limpia y facilita el llenado y el vaciado.
Además, cuenta con una manguera de 1,4 metros y un cable eléctrico de 4,6 metros, ofreciendo un amplio radio de acción para llegar a sofás, colchones, escaleras o los asientos del vehículo sin complicaciones.
Su diseño portátil, con un peso de 4,3 kilos y asa de transporte, hace que resulte fácil de mover entre diferentes estancias de la casa. El producto incluye, además, una muestra del detergente "Bissell Spot & Stain Pro Oxy" para comenzar a utilizarlo desde el primer momento.
Alta demanda
La combinación de calidad, funcionalidad y un precio de tan solo 95,99 euros hacen prever que este limpiador en húmedo y seco será uno de los electrodomésticos más demandados de Lidl dentro de su categoría. ¡Pincha aquí y compra el tuyo ya mismo!
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