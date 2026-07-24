Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de alfombrillas de coche más barato del mercado: protege el interior de la humedad y la suciedad
Una oportunidad única que no podrás dejar escapar
Lidl vuelve a sorprender con una oferta pensada para quienes quieren mantener el coche limpio y protegido sin desembolsar un dineral. Se trata del juego de alfombrillas para coche ULTIMATE SPEED® que está disponible por tan solo 8,99 euros, un accesorio práctico que ayuda a proteger el interior del vehículo frente a la suciedad, la humedad y el desgaste diario.
¿Qué ofrece?
Uno de los principales atractivos de este juego es que incluye cuatro alfombrillas fabricadas con un material resistente, pensado para soportar el uso diario y las inclemencias del tiempo. Además. este conjunto es compatible con la mayoría de los turismos y puedes adaptarse fácilmente a diferentes modelos.
Las alfombrillas incorporan tacos antideslizantes en la parte posterior, que ayudan a mantenerlas firmemente sujetas durante la conducción para ofrecer una mayor seguridad. Además, cuentan con líneas de corte preformadas, lo que permite ajustarlas fácilmente a las dimensiones del vehículo para conseguir un encaje más preciso.
Otro de sus puntos fuertes es que son muy fáciles de limpiar, incluso con limpiadoras de alta presión, y están diseñadas para proteger el suelo del coche frente a la humedad, el barro, la arena o cualquier tipo de suciedad.
Alta demanda
Su resistencia, funcionalidad y un precio de 8,99 euros hacen prever que este juego de alfombrillas será uno de los accesorios para turismos más demandados de Lidl. Todo apunta a que mañana muchos clientes acudirán a primera hora para hacerse con un juego antes de que se agote. Pincha aquí y compra el tuyo ya mismo.
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