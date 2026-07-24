Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el casco de montaña más seguro y resistente del mercado: con visera todoterreno extraíble y regulable en altura
Una oportunidad única que no podrás dejar escapar
Lidl amplía su catálogo de artículos deportivos con una oferta que promete conquistar a los amantes del ciclismo de montaña. Se trata del casco para bicicleta All-Mountain y Trail, un artículo que stá disponible por solo 22,99 euros y que está diseñado para ofrecer comodidad, protección y ventilación durante las rutas sobre cualquier terreno.
¿Qué ofrece?
Uno de los principales atractivos de este casco es su construcción Inmold, una tecnología que combina ligereza y resistencia para ofrecer una mayor protección frente a los impactos. Además, incorpora una carcasa interior de EPS, encargada de absorber la energía en caso de caída.
También dispone de una visera extraíble y regulable en tres posiciones, que ayuda a proteger del sol, las ramas o el barro durante las rutas por montaña.
Para mejorar la comodidad, el casco incorpora un sistema de ajuste mediante rueda giratoria, que permite adaptar la talla fácilmente con una sola mano. A ello se suma un acolchado interior extraíble y lavable, pensado para facilitar la higiene tras cada salida.
Otro de sus puntos fuertes es el sistema de ventilación con 22 aberturas, que favorece la circulación del aire incluso en los días más calurosos. Además, incorpora elementos y correas reflectantes, así como una correa de barbilla acolchada, que aumentan tanto la comodidad como la visibilidad.
Alta demanda
Su combinación de seguridad, ligereza y un precio de 22,99 euros hacen prever que este casco de bicicleta de montaña será uno de los productos deportivos más demandados de Lidl dentro de su categoría. Pincha aquí y consigue el tuyo ya mismo.
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