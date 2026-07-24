Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Sentencia ÁbalosTormenta verano AsturiasHuelga médicos AsturiasHuelga de médicosFiestas San Agustín AvilésDimisión Starmer
instagramlinkedin

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la freidora de aire más potente y barata del mercado: con 10 ajustes de cocción automáticos para obtener resultados perfectos

Un artículo que promete arrasar en ventas

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la freidora de aire más potente y barata del mercado: con 10 ajustes de cocción automáticos para obtener resultados perfectos

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la freidora de aire más potente y barata del mercado: con 10 ajustes de cocción automáticos para obtener resultados perfectos / Lidl

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Emma Fernández

Las freidoras de aire siguen siendo uno de los pequeños electrodomésticos más demandados y Lidl quiere volver a conquistar a los consumidores con una oferta difícil de igualar. Se trata de la freidora de aire digital Tefal Easy Fry Compact por solo 49,99 euros, un modelo pensado para preparar comidas más saludables con poco o nada de aceite.

¿Qué ofrece?

Uno de los principales atractivos de esta Tefal Easy Fry Compact es su capacidad de 3 litros, suficiente para preparar comidas para entre una y cuatro personas, todo ello en un formato compacto que ocupa poco espacio en la cocina.

La freidora permite cocinar con poco o nada de aceite, consiguiendo alimentos crujientes y reduciendo la cantidad de grasa utilizada respecto a la fritura tradicional.

Además, incorpora una pantalla táctil digital con 10 programas automáticos, que facilitan la preparación de platos como patatas fritas, pollo, pescado, pizza, verduras, nuggets, gambas, bacon, filetes o incluso postres, sin necesidad de vigilar constantemente la cocción.

Otro de sus puntos fuertes es su eficiencia, ya que, según el fabricante, permite ahorrar hasta un 70 % de energía y cocinar hasta un 39 % más rápido que un horno convencional. A ello se suma una cesta antiadherente apta para el lavavajillas, que hace que la limpieza resulte mucho más cómoda tras cada uso

Noticias relacionadas y más

Freidora de aire.

Freidora de aire. / Lidl

COMPRAR

Alta demanda

La combinación de calidad, funcionalidad y precio imbatible hacen prever que esta freidora de aire será uno de los electrodomésticos más buscados de Lidl. Pincha aquí y compra la tuya ya mismo.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un niño de 11 años, trasladado al hospital de Cabueñes tras el contacto con una carabela portuguesa en la playa de San Lorenzo en Gijón
  2. El nuevo gran Zara que Inditex abrirá en el centro de Oviedo: serán 7.000 metros cuadrados de tienda y ocupará un emblemático edificio
  3. Un hombre resulta herido de gravedad tras ser golpeado por su hijastro cuando presuntamente agredía a su pareja en Oviedo
  4. El Real Oviedo cierra a Carlos Fernández y dispara un mercado a ritmo vertiginoso
  5. Hasta 1.200 euros de ayudas a las familias asturianas con hijos menores de 12 años: así se pueden solicitar
  6. Colapso en la autopista "Y": más de cinco kilómetros de atasco en el nudo de Serín en sentido Avilés
  7. Surrealista percance en un pueblo de Castrillón: un camión polaco queda encajado entre dos casas tras seguir las indicaciones del GPS
  8. El Principado usa el asturiano, por vez primera y sin aviso previo, en un examen de oposición

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la freidora de aire más potente y barata del mercado: con 10 ajustes de cocción automáticos para obtener resultados perfectos

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la freidora de aire más potente y barata del mercado: con 10 ajustes de cocción automáticos para obtener resultados perfectos

Las cuevas de Asturias que parecen sacadas de la película Jurassic Park: grutas que fueron minas romanas de oro, y vegetación densa y verde como si fuera Hawái

Las cuevas de Asturias que parecen sacadas de la película Jurassic Park: grutas que fueron minas romanas de oro, y vegetación densa y verde como si fuera Hawái

El Corte Inglés impulsa una nueva etapa con más inversión, tecnología y logística

El Corte Inglés impulsa una nueva etapa con más inversión, tecnología y logística

La Guardia Civil rescata varios perros durante los incendios: “No dejamos a nadie atrás, sea de la especie que sea”

La Guardia Civil rescata varios perros durante los incendios: “No dejamos a nadie atrás, sea de la especie que sea”

EN IMÁGENES: Entrega de los Premios Gausón del Intercéltico de Avilés

EN IMÁGENES: Entrega de los Premios Gausón del Intercéltico de Avilés

El Intercéltico de Avilés premia la vinculación con el festival: "Vinieron a tocar aquí de manera gratuita"

El Intercéltico de Avilés premia la vinculación con el festival: "Vinieron a tocar aquí de manera gratuita"

Lucía Pombo se sincera tras convertirse en madre primeriza: "Hubo varios sustos y ahora nos tenemos que adaptar"

Lucía Pombo se sincera tras convertirse en madre primeriza: "Hubo varios sustos y ahora nos tenemos que adaptar"

Un hombre se atrinchera en su vivienda en Albacete con una escopeta

Un hombre se atrinchera en su vivienda en Albacete con una escopeta
Tracking Pixel Contents