Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la mini sartén de aluminio más barata del mercado: ideal para freír de forma saludable y con poca grasa

Lidl vuelve a reforzar su catálogo de hogar con el lanzamiento de una nueva promoción que promete conquistar a los amantes de la comida saludable y sin complicaciones. Se trata de la mini sartén de aluminio, un artículo que destaca por sus propiedas antiadherentes, fácil manejo y versatilidad en la cocina.

¿Qué ofrece?

Uno de los principales atractivos de esta sartén son sus excelentes propiedades antiadherentes que permiten una cocción libre de quemaduras, así como una excelente limpieza. Además, está compuesta por un mango de plástico que garantiza un manejo fácil y seguro.

La versatilidad es otro de sus puntos fuertes, ya que es apta para todo tipo de cocinas (excepto de inuducción). La sartén cuenta con un diámetro de 14 centímetros y un grosor de la base de 2,4 milímetros. Sin duda, este artículo se presenta como la solución definitiva para freír de forma saludable, con poca grasa y con las mejores garantías.

Mini sartén de aluminio. / Lidl

Alta demanda

La combinación de calidad, funcionalidad y un precio de tan solo 3,99 euros hacen prever que esta sartén se convertirá en uno de los artículos más buscados por los consumidores. Todo apunta a que a partir de mañana se formarán largas colas de clientes a las puertas de los supermercados Lidl con un objetivo claro: conseguir una antes de que se agoten.