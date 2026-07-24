Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el set de cuchillos de cocina más barato del mercado: fácil manejo y afilado de la hoja duradero
Una oportunidad única que no podrás dejar escapar
Lidl vuelve a sorprender con una oferta pensada para quienes quieren renovar los utensilios de cocina sin gastar de más. Se trata del set de cuchillos de cocina desde solo 4,99 euros, una colección de piezas diseñada para facilitar todo tipo de preparaciones, desde pelar frutas hasta cortar carne o picar verduras con máxima precisión.
¿Qué ofrece?
Uno de los principales atractivos de esta colección es que incluye diferentes tipos de cuchillos para adaptarse a las necesidades de cada cocina. Entre ellos se encuentra un juego de dos cuchillos con hojas de aproximadamente 12,5 y 9 centímetros, ideales para pelar y preparar frutas y verduras.
La gama también incorpora un cuchillo de chef, equipado con una hoja de acero inoxidable de 20 centímetros, pensado para cortar, trinchar y picar con comodidad, así como un cuchillo Santoku de inspiración japonesa, con una hoja de 17,5 centímetros especialmente afilada para realizar cortes precisos.
Para completar la colección, Lidl ofrece un hacha de cocina con una hoja de 15 centímetros, diseñada para trocear alimentos de forma limpia y sencilla.
Todos los modelos cuentan con un mango ergonómico, ofrecen un afilado duradero, son aptos para el lavavajillas y cumplen con la norma EN ISO 8442-1, que regula los requisitos de calidad y seguridad para este tipo de utensilios.
Alta demanda
La combinación de calidad, precisión y un precio desde 4,99 euros hacen prever que este set de cuchillos de cocina será uno de los productos más demandados de Lidl. Pincha aquí y compra el tuyo ya mismo.
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