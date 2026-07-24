Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la cafetera espresso más barata del mercado: disponible por menos de 25 euros
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Lidl vuelve a apostar por uno de los productos más codiciados por los amantes del café. Se trata de la cafetera espresso Bialetti KONA por solo 24,99 euros, un modelo inspirado en la tradición italiana que promete preparar un café con todo el aroma y el sabor del espresso clásico desde casa.
¿Qué ofrece?
Uno de los principales atractivos de esta cafetera es su fabricación en acero, un material resistente y duradero que contribuye a una distribución uniforme del calor durante la preparación del café.
El modelo cuenta con una capacidad de 170 mililitros, suficiente para preparar varias tazas de espresso en una sola elaboración, convirtiéndose en una opción ideal para compartir o disfrutar del café a lo largo del día.
Con unas dimensiones aproximadas de 11,7 x 9,7 x 17 centímetros y un peso de 575 gramos, la cafetera ofrece un diseño compacto que apenas ocupa espacio en la cocina y resulta fácil de manejar.
Además, Bialetti mantiene en este modelo la esencia de la tradición cafetera italiana, una filosofía que la convirtió en una marca de referencia tras revolucionar la preparación del espresso doméstico con sus icónicas cafeteras.
Alta demanda
La combinación de calidad y un precio de 24,99 euros hacen prever que esta cafetera espresso será uno de los productos más demandados de Lidl. Todo apunta a que a partir de mañana miles de clientes formarán largas colas por conseguir una. Pincha aquí y consigue la tuya ya mismo.
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