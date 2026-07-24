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Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el hornillo de camping de gas más potente y barato del mercado: disponible por menos de 10 euros

Una oportunidad única que no podrás dejar escapar

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el hornillo de camping de gas más potente y barato del mercado: disponible por menos de 10 euros

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el hornillo de camping de gas más potente y barato del mercado: disponible por menos de 10 euros / Lidl

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Emma Fernández

Lidl vuelve a lanzar una oferta pensada para los amantes del camping, las escapadas al aire libre y las excursiones. Se trata del hornillo de camping de gas por solo 8,99 euros, un dispositivo compacto que permite cocinar o calentar alimentos de forma rápida en cualquier lugar.

¿Qué ofrece?

Uno de los principales atractivos de este hornillo es su potencia máxima de 1.300 W, suficiente para preparar comidas o calentar bebidas durante una acampada, un pícnic o un día de aventura al aire libre.

El aparato dispone de una llama regulable de forma continua, lo que permite ajustar la intensidad del fuego según el tipo de cocinado que se necesite, al tiempo que mantiene un bajo consumo de gas. Su soporte de cocción, con un diámetro de 13,7 centímetros, está diseñado para ofrecer una base estable para ollas y recipientes compatibles.

Además, funciona con cartuchos de gas butano tipo 200, siempre que cumplan con la norma EN 417, un formato ampliamente utilizado en este tipo de hornillos portátiles y fácil de encontrar en establecimientos especializados.

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Hornillo de camping de gas.

Hornillo de camping de gas. / Lidl

COMPRAR

Alta demanda

Su tamaño compacto, su facilidad de uso y un precio de 8,99 euros hacen prever que este hornillo de camping de gas será uno de los accesorios más demandados de Lidl. Todo apunta a que mañana muchos clientes acudirán a primera hora para hacerse con una unidad antes de que se agote. Pincha aquí y compra la tuya ya mismo.

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Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el hornillo de camping de gas más potente y barato del mercado: disponible por menos de 10 euros

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