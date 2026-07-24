Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la olla para espárragos más barata del mercado: con fondo térmico extrafuerte
Una oportunidad única que no podrás dejar escapar
Lidl vuelve a ampliar su catálogo de menaje de cocina con una oferta pensada para quienes buscan utensilios prácticos y duraderos. Se trata de la olla para espárragos de 4,2 litros por solo 25,99 euros, un recipiente diseñado para cocinar verduras de gran tamaño de forma cómoda, aunque también resulta útil para preparar pasta, marisco y otros alimentos.
¿Qué ofrece?
Uno de los principales atractivos de esta olla es su capacidad de 4,2 litros, que permite cocinar espárragos enteros y otros alimentos sin necesidad de cortarlos, favoreciendo una cocción uniforme.
Está fabricada en acero inoxidable 18/8 de alta calidad, un material resistente a la corrosión y pensado para ofrecer una larga vida útil. Además, incorpora un fondo térmico extrafuerte encapsulado, que distribuye el calor de manera uniforme para mejorar la eficiencia durante la cocción.
La olla incluye una cesta de acero inoxidable, que facilita introducir y retirar los alimentos una vez cocinados sin necesidad de escurrirlos manualmente. También cuenta con una tapa de cristal resistente al calor y a las roturas, equipada con una salida de vapor, así como asas de acero inoxidable con aislamiento térmico, que permiten manipularla con mayor comodidad.
Alta demanda
La combinación de funcionalidad, resistencia y un precio de 25,99 euros hacen prever que esta olla para espárragos será uno de los utensilios de cocina estrella de la temporada. Todo apunta a que mañana muchos clientes formarán largas colas desde primera hora para hacerse con una. ¡Pincha aquí y compra la tuya ya mismo!
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