Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el ventilador de mesa más potente y barato del mercado: garantiza un enfriamiento agradable mediante una distribución uniforme del aire

Lidl vuelve a reforzar su catálogo de climatización con el lanzamiento de una nueva promoción que promete arrasar en ventas. Se trata del ventilador de mesa sin aspas, un artículo que reúne las características necesarias para convertirse en el mejor aliado durante las jornadas más calurosas.

¿Qué ofrece?

Uno de los principales atractivos de este dispositivo es que garantiza un enfriamiento agradable mediante una distribución uniforme del aire.

Otro de sus puntos fuertes es que dispone de 10 niveles de velocidad para ajustar el flujo de la corriente en función de las condiciones climatológicas que se presenten en el exterior.

El aparato incluye un botón de temporizador; ideal para apagar o encender el aparato de forma automática tras un tiempo elegido, logrando ahorro de energía y mayor comodidad. Además, dispone de mando a distancia. La opción perfecta para apagar o ajustar la corriente del aire desde cualquier parte.

Ventilador de sobremesa. / Lidl

Alta demanda

La combinación de calidad, funcionalidad y un precio de tan solo 44,99 euros hace prever que a partir de mañana se formarán largas colas a las puertas de los supermercados Lidl. Todos los clientes tendrán un único objetivo: conseguir este ventilador de sobremesa que promete arrasar en ventas y que puedes comprar ya mismo pinchando en este enlace.