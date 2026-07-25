Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el ventilador de mesa más potente y barato del mercado: garantiza un enfriamiento agradable mediante una distribución uniforme del aire
Un auténtico chollo que garantiza los mejores resultados
Lidl vuelve a reforzar su catálogo de climatización con el lanzamiento de una nueva promoción que promete arrasar en ventas. Se trata del ventilador de mesa sin aspas, un artículo que reúne las características necesarias para convertirse en el mejor aliado durante las jornadas más calurosas.
¿Qué ofrece?
Uno de los principales atractivos de este dispositivo es que garantiza un enfriamiento agradable mediante una distribución uniforme del aire.
Otro de sus puntos fuertes es que dispone de 10 niveles de velocidad para ajustar el flujo de la corriente en función de las condiciones climatológicas que se presenten en el exterior.
El aparato incluye un botón de temporizador; ideal para apagar o encender el aparato de forma automática tras un tiempo elegido, logrando ahorro de energía y mayor comodidad. Además, dispone de mando a distancia. La opción perfecta para apagar o ajustar la corriente del aire desde cualquier parte.
Alta demanda
La combinación de calidad, funcionalidad y un precio de tan solo 44,99 euros hace prever que a partir de mañana se formarán largas colas a las puertas de los supermercados Lidl. Todos los clientes tendrán un único objetivo: conseguir este ventilador de sobremesa que promete arrasar en ventas y que puedes comprar ya mismo pinchando en este enlace.
- Abren una pizzería italiana en un pueblo de montaña de Asturias de tan solo cuatro casas, ubicado a media hora de Oviedo: 'Hacemos las pizzas en el momento en el horno de piedra de un food truck
- La tormenta de fuertes lluvias y granizo inunda calles de Oviedo y obligan a cortar el puente de Melchor García Sampedro
- A partir de las 14.00 horas de este viernes llega a Asturias una gran tormenta con bolas de granizo: la AEMET pone en alerta a casi toda la región
- El nuevo gran Zara que Inditex abrirá en el centro de Oviedo: serán 7.000 metros cuadrados de tienda y ocupará un emblemático edificio
- La gran obra del Instituto Fernández-Vega en Oviedo: 10 millones de euros para ampliar consultas, dos plantas de aparcamiento y nuevas contrataciones
- El golpeado por su hijastro en Oviedo salió a la calle con un gran cuchillo y semidesnudo
- Ágata, la pequeña ovetense que vino al mundo con una estrella: 'Solo quería que todo saliera bien y que naciera sana
- Gijón proyecta un nuevo auditorio para grandes eventos como el Roig Arena de Valencia mirando al mar