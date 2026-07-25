Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la olla express eléctrica que se presenta como la solución todo en uno para cocinar de forma rápida y eficiente: está disponible por menos de 60 euros

Lidl vuelve a apostar por los pequeños electrodomésticos de cocina con una oferta que promete convertirse en una de las más buscadas de la semana. Se trata de la olla exprés eléctrica por solo 54,99 euros, un aparato multifunción diseñado para cocinar de forma rápida, cómoda y con un menor esfuerzo.

¿Qué ofrece?

Uno de los principales atractivos de esta olla exprés eléctrica es su versatilidad, ya que reúne varias funciones en un mismo aparato. Permite cocinar a presión, preparar arroz, cocinar al vapor, elaborar yogur, realizar cocciones lentas, saltear alimentos e incluso mantener la comida caliente hasta el momento de servir.

El dispositivo incorpora un panel de control táctil con pantalla LED, desde el que se pueden seleccionar de forma sencilla sus 16 programas de cocción preestablecidos. Además, dispone de una función de inicio diferido, ideal para programar la preparación de las comidas.

Con una capacidad de 5,7 litros y un volumen útil de 4 litros, resulta adecuada para cocinar para toda la familia. Su potencia de 1.000 W y los niveles de alta y baja presión ayudan a reducir los tiempos de cocinado y favorecen la conservación de los nutrientes de los alimentos.

La olla se entrega con un completo conjunto de accesorios que incluye una olla de acero inoxidable, recipiente medidor, cucharas para arroz y sopa, un accesorio para cocinar al vapor con asas, una junta de silicona de repuesto para la tapa y un recetario para sacar el máximo partido al aparato.

Olla express eléctrica. / Lidl

Alta demanda

Su carácter multifunción, su amplia capacidad y un precio de 54,99 euros hacen prever que esta olla exprés eléctrica será uno de los electrodomésticos más demandados de Lidl. Todo apunta a que mañana muchos clientes acudirán a primera hora para hacerse con una unidad antes de que se agote. Pincha aquí y compra el tuyo ya mismo.