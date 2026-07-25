Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el molinillo de café eléctrico que tiene megadescuento: está disponible por menos de 10 euros
Una oportunidad única que no podrás dejar escapar
Lidl vuelve a sorprender a los amantes del café con una oferta que promete convertirse en una de las más atractivas de la semana. Se trata del molinillo de café eléctrico de 180 W por solo 7,99 euros, un pequeño electrodoméstico pensado para quienes prefieren moler los granos justo antes de preparar cada taza y disfrutar así de un aroma más intenso.
¿Qué ofrece?
Uno de los principales atractivos de este molinillo es su potencia de 180 W, que permite moler los granos de café de forma rápida para obtener un resultado uniforme.
El aparato cuenta con una tapa transparente, que facilita controlar el grado de molido en todo momento y ajustar la textura según el tipo de café que se quiera preparar.
Su depósito tiene una capacidad útil de hasta 70 gramos de café en grano, cantidad suficiente para preparar varias tazas en una sola molienda. Además, incorpora un cepillo de limpieza, que ayuda a retirar los restos de café del interior y mantener el aparato en buen estado tras cada uso.
Por seguridad, el molinillo solo funciona con la tapa correctamente colocada, evitando un accionamiento accidental durante su utilización.
Alta demanda
Su tamaño compacto, su facilidad de uso y un precio de 7,99 euros hacen prever que este molinillo de café eléctrico será uno de los pequeños electrodomésticos más demandados de Lidl. Pincha aquí y compra el tuyo ya mismo.
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