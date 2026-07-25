Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la bolsa de viaje con ruedas más amplia del mercado: disponible por 15,99 euros
Una oportunidad única que no podrás dejar escapar
En pleno auge veraniego, Lidl vuelve a apostar por los accesorios de viaje con una oferta que promete convertirse en una de las más buscadas por quienes tienen una escapada prevista o necesitan renovar su equipaje.
Se trata de la bolsa de viaje con ruedas por solo 15,99 euros, un modelo diseñado para transportar todo lo necesario de forma cómoda y resistente.
¿Qué ofrece?
Uno de los principales atractivos de esta bolsa de viaje es su diseño robusto, con un fondo reforzado y un tejido resistente pensado para soportar el uso frecuente.
Incorpora un asa telescópica extensible hasta 102 centímetros, además de dos ruedas de marcha suave con protección en los bordes, lo que facilita su transporte incluso cuando va completamente cargada.
El interior dispone de un amplio compartimento principal con cremallera de doble sentido, un compartimento de malla y varios bolsillos exteriores que permiten organizar mejor la ropa, el calzado y otros objetos personales.
Además, cuenta con dos asas superiores y una lateral, una base con raíles de apoyo para mejorar la estabilidad y un peso de solo 2,2 kilos, pudiendo soportar una carga máxima de 24 kilos, con un peso total de hasta 26,2 kilos.
Alta demanda
Su gran capacidad, su diseño resistente y un precio de 15,99 euros hacen prever que esta bolsa de viaje con ruedas será uno de los accesorios más demandados de Lidl. Pincha aquí y compra la tuya ya mismo.
- La Feria de la Conserva de Candás, en Carreño, arranca su 37.º edición con gran afluencia y muchas ventas: 'Es un éxito rotundo
- La tormenta de fuertes lluvias y granizo inunda calles de Oviedo y obligan a cortar el puente de Melchor García Sampedro
- Abren una pizzería italiana en un pueblo de montaña de Asturias de tan solo cuatro casas, ubicado a media hora de Oviedo: 'Hacemos las pizzas en el momento en el horno de piedra de un food truck
- A partir de las 14.00 horas de este viernes llega a Asturias una gran tormenta con bolas de granizo: la AEMET pone en alerta a casi toda la región
- El nuevo gran Zara que Inditex abrirá en el centro de Oviedo: serán 7.000 metros cuadrados de tienda y ocupará un emblemático edificio
- La gran obra del Instituto Fernández-Vega en Oviedo: 10 millones de euros para ampliar consultas, dos plantas de aparcamiento y nuevas contrataciones
- El golpeado por su hijastro en Oviedo salió a la calle con un gran cuchillo y semidesnudo
- Oviedo celebra la apertura de una mega tienda de seis plantas de Zara en el centro: 'Va a ser una gran oportunidad para los que busquen trabajo