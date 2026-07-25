Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la bolsa de viaje con ruedas más amplia del mercado: disponible por 15,99 euros

En pleno auge veraniego, Lidl vuelve a apostar por los accesorios de viaje con una oferta que promete convertirse en una de las más buscadas por quienes tienen una escapada prevista o necesitan renovar su equipaje.

Se trata de la bolsa de viaje con ruedas por solo 15,99 euros, un modelo diseñado para transportar todo lo necesario de forma cómoda y resistente.

¿Qué ofrece?

Uno de los principales atractivos de esta bolsa de viaje es su diseño robusto, con un fondo reforzado y un tejido resistente pensado para soportar el uso frecuente.

Incorpora un asa telescópica extensible hasta 102 centímetros, además de dos ruedas de marcha suave con protección en los bordes, lo que facilita su transporte incluso cuando va completamente cargada.

El interior dispone de un amplio compartimento principal con cremallera de doble sentido, un compartimento de malla y varios bolsillos exteriores que permiten organizar mejor la ropa, el calzado y otros objetos personales.

Además, cuenta con dos asas superiores y una lateral, una base con raíles de apoyo para mejorar la estabilidad y un peso de solo 2,2 kilos, pudiendo soportar una carga máxima de 24 kilos, con un peso total de hasta 26,2 kilos.

Bolsa de viaje con ruedas. / Lidl

Alta demanda

Su gran capacidad, su diseño resistente y un precio de 15,99 euros hacen prever que esta bolsa de viaje con ruedas será uno de los accesorios más demandados de Lidl. Pincha aquí y compra la tuya ya mismo.