Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la cámara instantánea que promete conquistar a los más pequeños: está disponible por menos de 30 euros

Lidl vuelve a sorprender con una oferta que promete enamorar a los más pequeños de la casa.Se trata de la cámara instantánea infantil, un dispositivo que permite hacer fotografías, grabar vídeos e imprimir las imágenes al momento sin necesidad de utilizar tinta.

¿Qué ofrece?

Uno de los principales atractivos de esta cámara es su impresora térmica integrada, que permite imprimir las fotografías al instante sin necesidad de cartuchos de tinta, lo que reduce el coste de uso y facilita su funcionamiento.

Además de hacer fotos, el dispositivo también graba vídeos y dispone de una pantalla de 2,4 pulgadas para visualizar las imágenes antes de imprimirlas. La resolución de las fotografías puede ajustarse hasta 48 megapíxeles interpolados, mientras que los vídeos pueden grabarse en 1080P.

La cámara incorpora una batería recargable de 1.500 mAh, que ofrece hasta tres horas de funcionamiento, y se carga mediante un cable USB-C, incluido en la caja.

El paquete también incluye tres rollos de papel para impresión, por lo que puede utilizarse desde el primer momento. Además, admite tarjetas microSD de hasta 128 GB (no incluida), permitiendo almacenar un gran número de fotografías y vídeos.

Cámara instantánea para niños. / Lidl

Alta demanda

Su combinación de calidad, inmediatrz y un precio imbatible de tan solo 29,99 euros, hacen prever que este dispositivo infantil será uno de los productos más demandados de Lidl dentro de su categoría. ¡Pincha aquí y compra la tuya ya mismo!