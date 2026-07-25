Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el medidor de presión de neumáticos 5 en 1 más barato del mercado: disponible por menos de 10 euros
Una oportunidad única que no podrás dejar escapar
Lidl vuelve a ampliar su catálogo de accesorios para el automóvil con una oferta práctica y económica. Se trata del manómetro digital 5 en 1 para neumáticos por solo 7,99 euros, una herramienta diseñada para comprobar el estado de las ruedas y afrontar cualquier imprevisto en la carretera.
¿Qué ofrece?
Uno de los principales atractivos de este manómetro es que combina cinco funciones en un solo aparato. Además de medir la presión de los neumáticos, incorpora un medidor de la profundidad del dibujo, una linterna LED, un martillo de emergencia para romper cristales y un cortacinturones de seguridad.
La presión se muestra directamente en una pantalla LCD iluminada, lo que facilita la lectura incluso en condiciones de poca luz. También permite seleccionar entre cuatro unidades de medida: PSI, bar, kPa y kg/cm².
El medidor de la profundidad del neumático utiliza un indicador por colores que muestra el estado del dibujo en azul, amarillo o rojo, ayudando a comprobar de un solo vistazo si el desgaste requiere atención urgente del mecánico.
Además, dispone de apagado automático para ahorrar batería y es compatible con turismos, todoterrenos, motocicletas y bicicletas equipadas con válvulas Schrader. El producto incluye las pilas necesarias para comenzar a utilizarlo desde el primer momento.
Alta demanda
Su utilidad para el mantenimiento del vehículo, sus funciones de emergencia y un precio de 7,99 euros hacen prever que este manómetro digital 5 en 1 será uno de los accesorios para automóvil más demandados de Lidl. Pincha aquí y compra el tuyo antes de que se agote.
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