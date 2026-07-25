Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de cortinas opacas más barato del mercado: impiden la entrada de luz y ruido para proporcionar un sueño más reparador

Lidl vuelve a reforzar su catálogo de hogar con el lanzamiento de una nueva promoción que promete enamorar a los amantes de la oscuridad o la luz tenue. Se trata del juego de cortinas opacas, un artículo que destaca por su funcionalidad y precio imbatible.

¿Qué ofrece?

Uno de los principales atractivos de este artículo es que impiden la entrada de luz y ruido, lo que garantiza un sueño mucho más reparador. Las cortinas están diseñadas en tejido con caída suave, una opción ideal para oscurecer el ambiente de la estancia creando un clímax mucho más cálido.

Otro de los puntos fuertes de este juego es su versatilidad: protegen de las corrientes de aire en invierno y del calor en verano. Gracias a su textil, el artículo actúa como aislamiento térmico que garantiza ahorro energético y aporta mejor clima a la estancia.

Según indica el fabricante, el juego incluye trabillas para colgarlas fácilmente y cinta fruncidora. Además, se pueden colgar tanto en barra como en riel.

Juego de cortinas. / Lidl

Alta demanda

La combinación de calidad, funcionalidad y un precio de tan solo 16,99 euros hacen prever que este juego de cortina ras volará de las estanterías en cuestión de horas. ¡Pincha aquí y compra las tuyas ya mismo!