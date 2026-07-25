Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el cepillo dental eléctrico más potente y barato del mercado: eliminación profunda de la placa gracias al sistema de oscilación de alta velocidad

Lidl vuelve a apostar por los productos de cuidado personal con una oferta que promete convertirse en una de las más atractivas de la semana. Se trata del cepillo dental eléctrico por solo 6,99 euros, un dispositivo diseñado para mejorar la higiene bucal con un sistema de limpieza eficaz y un precio muy ajustado.

¿Qué ofrece?

Uno de los principales atractivos de este cepillo dental es su sistema de oscilación de alta velocidad, que ayuda a eliminar la placa de forma más eficaz al tiempo que cuida las encías durante el cepillado.

El dispositivo incorpora un temporizador de dos minutos con avisos cada 30 segundos, una función que facilita repartir el tiempo de limpieza entre los cuatro cuadrantes de la boca, tal y como recomiendan los especialistas en salud bucodental.

Además, incluye un cabezal con filamentos de nailon DuPont™-Tynex® y filamentos indicadores que cambian de color para señalar cuándo conviene sustituirlo. También viene con una tapa protectora para el cabezal, especialmente útil para llevarlo de viaje.

Otro de sus puntos fuertes es su compatibilidad con cabezales de Oral-B, Cien BEAUTY, Cien MEN Beauty y Nevadent, lo que facilita encontrar recambios. Funciona con dos pilas AA, incluidas en el paquete, e incorpora un indicador luminoso que avisa cuando la batería está baja.

Cepillo dental eléctrico. / Lidl

Alta demanda

Su facilidad de uso, su compatibilidad con diferentes cabezales y un precio de 6,99 euros apunta a que a partir de mañana se formarán largas colas a las puertas de los supermercados Lidl. Todos los clientes tendrán un único objetivo: conseguir este cepillo eléctrico que garantiza los mejores resultados. Pincha aquí y compra el tuyo ya mismo.