Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Sentencia ÁbalosTormenta verano AsturiasHuelga médicos AsturiasHuelga de médicosFiestas San Agustín AvilésDimisión Starmer
instagramlinkedin

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el rizador de pelo más barato del mercado: garantiza resultados sedosos y brillantes

Un auténtico chollo que garantiza resultados dignos de cualquier salón de belleza

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el rizador de pelo más barato del mercado: garantiza resultados sedosos y brillantes

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el rizador de pelo más barato del mercado: garantiza resultados sedosos y brillantes / Lidl

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Emma Fernández

Lidl vuelve a sorprender a las amantes del cabello y los buenos resultados con el lanzamiento de una nueva promoción que promete arrasar en ventas. Se trata del rizador de pelo de la marca Remington, un dispositivo que destaca por su calidad, protección y precio imbatible.

¿Qué ofrece?

Uno de los principales atractivos de este artículo es que dispone de un revesitmiento de cerámica enriqucido con zafiros que garantiza resultados sedosos y brillantes.

El rizador cuenta con un ajuste de temperatura variable de 130°C - 200°C, lo que permite ajustar el calor en función de las necesidades capilares de cada consumidor. Además, incluye una punta fría que permite ejercer mayor control durante el peinado.

Con respecto a su seguridad, incluye un soporte con protección contra el calor, guante protector y función de apagado automático; este compendio de preventivos llaman a la calma de los consumidores más despistados.

Noticias relacionadas y más

Rizador de pelo.

Rizador de pelo. / Lidl

COMPRAR

Alta demanda

La combinación de potencia, calidad y un precio de tan solo 24,99 euros hace prever que este rizador volará de las estanterías en menos que canta un gallo. No esperes más: ¡haz clic aquí y cómprala ya mismo!

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Feria de la Conserva de Candás, en Carreño, arranca su 37.º edición con gran afluencia y muchas ventas: 'Es un éxito rotundo
  2. La tormenta de fuertes lluvias y granizo inunda calles de Oviedo y obligan a cortar el puente de Melchor García Sampedro
  3. Abren una pizzería italiana en un pueblo de montaña de Asturias de tan solo cuatro casas, ubicado a media hora de Oviedo: 'Hacemos las pizzas en el momento en el horno de piedra de un food truck
  4. A partir de las 14.00 horas de este viernes llega a Asturias una gran tormenta con bolas de granizo: la AEMET pone en alerta a casi toda la región
  5. El nuevo gran Zara que Inditex abrirá en el centro de Oviedo: serán 7.000 metros cuadrados de tienda y ocupará un emblemático edificio
  6. Oviedo celebra la apertura de una mega tienda de seis plantas de Zara en el centro: 'Va a ser una gran oportunidad para los que busquen trabajo
  7. La gran obra del Instituto Fernández-Vega en Oviedo: 10 millones de euros para ampliar consultas, dos plantas de aparcamiento y nuevas contrataciones
  8. El golpeado por su hijastro en Oviedo salió a la calle con un gran cuchillo y semidesnudo

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el rizador de pelo más barato del mercado: garantiza resultados sedosos y brillantes

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el rizador de pelo más barato del mercado: garantiza resultados sedosos y brillantes

Atención, conductor: cortes en Oviedo este domingo

Atención, conductor: cortes en Oviedo este domingo

Lugones abre este lunes el ciclo cultural "Las noches de La Cebera": descubre un programa lleno de teatro, humor y mucha música

Lugones abre este lunes el ciclo cultural "Las noches de La Cebera": descubre un programa lleno de teatro, humor y mucha música

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir las deportivas de mujer más baratas del mercado: disponibles por menos de 7 euros

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir las deportivas de mujer más baratas del mercado: disponibles por menos de 7 euros

La opinión sobre el Oviedo y el Sporting: Sin teorías de la conspiración

La opinión sobre el Oviedo y el Sporting: Sin teorías de la conspiración

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el cepillo dental eléctrico más potente y barato del mercado: eliminación profunda de la placa gracias al sistema de oscilación de alta velocidad

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el cepillo dental eléctrico más potente y barato del mercado: eliminación profunda de la placa gracias al sistema de oscilación de alta velocidad

Así fue la Fiesta del Pastor en los lagos de Covadonga

Así fue la Fiesta del Pastor en los lagos de Covadonga

Chaparrón reivindicativo en la fiesta del Pastor, en los lagos de Covadonga: "Hay incendios por una mala gestión ambiental"

Chaparrón reivindicativo en la fiesta del Pastor, en los lagos de Covadonga: "Hay incendios por una mala gestión ambiental"
Tracking Pixel Contents