Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la pala de pádel más adecuada para principiantes: disponible por menos de 15 euros
Una oportunidad única que no podrás dejar escapar
Lidl vuelve a apostar por el deporte con una oferta pensada para quienes quieren iniciarse en el pádel sin realizar un gran desembolso. La cadena alemana ha puesto a la venta la pala de pádel CRIVIT con tres pelotas por solo 15,99 euros, un completo set diseñado para empezar a jugar desde el primer día con las mejores garantías.
¿Qué ofrece?
Uno de los principales atractivos de este set es que está especialmente pensado para principiantes, ofreciendo todo lo necesario para empezar a practicar este deporte.
El conjunto incluye una pala de pádel y tres pelotas, además de una bolsa de transporte que facilita llevar el material a la pista o guardarlo cuando no se utiliza.
La pala está fabricada con una estructura de plástico resistente a los impactos, lo que contribuye a una mayor durabilidad frente al uso habitual. Además, destaca por ser ligera y manejable, características que facilitan el aprendizaje y mejoran el control durante los primeros partidos.
Con unas dimensiones aproximadas de 25,5 x 46 x 4,1 centímetros, la pala ofrece un tamaño adecuado para iniciarse en este deporte, mientras que las pelotas incluidas tienen un diámetro de unos 6 centímetros.
Alta demanda
La combinación de resistencia, calidad y un precio de 15,99 euros hacen prever que este set de CRIVIT será uno de los productos deportivos más demandados de Lidl. ¡Pincha aquí y consigue la tuya ya mismo!
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