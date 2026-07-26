El chef Jordi Cruz desvela la receta de helado casero que está triunfando en redes sociales: "Un capricho de verano fácil de preparar y difícil de dejar de comer"

No hay nada que más apetezca en verano que un buen helado para combatir las altas temperaturas. Chocolate, fresa, nata o vainilla suelen convertirse en los sabores aliados para resistir las jornadas más calurosas. Sin embargo, cada vez son más quienes buscan recetas originales con las que sorprender en casa sin complicarse demasiado.

En este contexto, el chef Jordi Cruz ha vuelto a sorprender a todos sus seguidores con una receta tan sabrosa como sencilla: un helado casero de mango y chile. El cocinero catalán no solo es conocido por su destacada trayectoria en la alta cocina, sino también por acercar la haute cuisine al público a través de trucos y recetas fáciles que comparte en su cuenta de Instagram.

Pasos

Los ingredientes para conseguir este refrescante helado son muy sencillos y están al alcance de cualquier despensa.

Ingredientes:

500 g de mango maduro

100 ml de zumo de naranja

60 g de yogur griego (o yogur natural)

60 g de azúcar (o 70 g de eritritol, o 30 g de miel + 30 g de azúcar)

Zumo de media lima (o medio limón)

Sal de chiles (para servir)

La elaboración tampoco tiene complicación. En primer lugar, hay que preparar el mango. "Pela el mango, retira el hueso y córtalo en dados hasta obtener unos 500 g de pulpa", explica el cocinero.

A continuación, llega el momento de triturar todos los ingredientes. "Añade al procesador el mango, el zumo de naranja, el yogur, el azúcar y el zumo de lima. Tritura hasta conseguir una mezcla completamente fina y homogénea", indica Jordi Cruz.

Una vez lista la mezcla, solo queda repartirla en moldes para polos o helados, colocar los palitos y llevarlos al congelador hasta que estén completamente sólidos. Si al desmoldarlos ofrecen resistencia, el chef recomienda sumergir el molde durante unos segundos en agua para facilitar el proceso.

El toque final es el que convierte esta receta en una propuesta diferente. Justo antes de servir, Jordi Cruz aconseja espolvorear un poco de sal de chiles sobre el helado para aportar un contraste entre el dulzor del mango, la acidez de la lima y un ligero toque picante que potencia todos los sabores.

Con esta receta, Jordi Cruz demuestra que no hace falta disponer de una heladera ni de ingredientes difíciles de encontrar para disfrutar de un postre casero lleno de sabor. Una propuesta perfecta para los días de más calor que ya está conquistando a miles de usuarios en redes sociales gracias a su sencillez, su cremosidad y su original combinación de sabores.