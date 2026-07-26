Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el set de manicura y pedicura más barato del mercado: disponible por menos de 15 euros

Lidl vuelve a ampliar su catálogo de cuidado personal con una oferta que promete convertirse en una de las más buscadas de la semana. Se trata del set de manicura y pedicura por solo 11,99 euros, un dispositivo pensado para cuidar las uñas de las manos y los pies desde casa sin necesidad de acudir a un centro de estética.

¿Qué ofrece?

Uno de los principales atractivos de este set es que incorpora cinco cabezales intercambiables, diseñados para limar, dar forma, eliminar cutículas, retirar restos de esmalte y pulir las uñas hasta conseguir un acabado brillante.

El aparato dispone de dos velocidades y permite elegir entre giro a la derecha o a la izquierda, adaptándose a las necesidades de cada usuario y facilitando un trabajo más preciso.

Además, funciona de forma inalámbrica gracias a su batería recargable de 1.200 mAh, que se carga fácilmente mediante un cable USB. Su tamaño compacto también hace que resulte muy cómodo para llevar de viaje.

Otro de sus puntos fuertes es la iluminación LED integrada, que mejora la visibilidad durante el uso y ayuda a realizar un trabajo más preciso incluso en zonas pequeñas.

Set de manicura y pedicura. / Lidl

Alta demanda

Su versatilidad, sus múltiples accesorios y un precio de 11,99 euros hacen prever que este set de manicura y pedicura será uno de los productos de cuidado personal más demandados de Lidl. Pincha aquí y compra el tuyo ya mismo antes de que se agote.